Geri dönüşüm deposunda yangın İnegöl'de apartmanı dumanla sardı

Olayın gelişimi:

Yangın, saat 19.30 sıralarında Yenice Mahallesi Nuri Doğrul Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın zemin katındaki geri dönüşüm deposunda başladı. Depodaki yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Alevler kısa sürede büyüdü ve depodan yükselen yoğun duman apartmanı sararak bina sakinlerinde panik oluşturdu. Duman nedeniyle birçok kişi binayı terk ederek dışarı çıktı.

Müdahale ve söndürme çalışması:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin koordineli çalışmasıyla yangın yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

İtfaiye ekipleri, önceliği can güvenliğine vererek duman tahliyesi ve alevlerin başka bölümlere sıçramasını önlemeye yönelik çalışmalar yürüttü.

Hasar ve soruşturma:

Yangında depoda maddi hasar meydana geldi. Olayın çıkış nedeninin belirlenmesi için ilgili birimlerce inceleme başlatıldı.

Yetkililer, soruşturmanın tamamlanmasının ardından yangının kesin nedeni ve hasarın boyutuyla ilgili açıklama yapacağını bildirdi.

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