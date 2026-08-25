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Kanada, Washington'a 20 milyar dolarlık tarifelerle yanıt verdi

Kanada, 8 Eylül'den itibaren ABD'nin tarifelerine misilleme olarak 20 milyar dolarlık 700'ü aşkın ABD menşeli ürüne yüzde 15-50 arası ek vergi getirdi.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 22:13

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Kanada, Washington'a 20 milyar dolarlık tarifelerle yanıt verdi

Kanada'nın misilleme paketinin ana hatları

Kanada Maliye Bakanı François-Philippe Champagne ve kabine üyeleri, ABD ile tırmanan ticaret anlaşmazlığına karşı 8 Eylül itibarıyla uygulanacak karşı önlemleri açıkladı. Hükümet, toplamda yaklaşık 20 milyar dolar değerinde ve 700’den fazla ABD menşeli ürüne yönelik tarifelerin artırılacağını bildirdi. Yeni düzenleme, Washington yönetiminin Kanada kaynaklı ürünlere uyguladığı tarifelere karşılık olarak hayata geçiriliyor.

Hangi ürünlere tarife uygulanacak:

Açıklamaya göre hedefte çelik, süt ürünleri, beyaz eşya, tarım makineleri, kağıt hamuru ve kağıt ile elektronik ürünleri bulunuyor. Bazı alüminyum ürünleri, mobilya ve giyim kalemlerinde %50ye varan ek vergiler uygulanacak. Beyaz eşya ve peynir gibi süt ürünleri, balık ve deniz ürünleri ile bazı çelik ve alüminyum türevlerine %25, diğer kalemlere ise ürün bazında %15, %25 veya %50 oranlarında tarifeler getirilecek. Ayrıca ABD otomobillerine yönelik mevcut karşı tarifelerin yürürlükte kalacağı belirtildi.

Hükümetin gerekçesi ve destek paketleri:

Bakan Champagne, Kanada'nın ticari ilişkilerinin karşılıklı kazanca dayalı olması gerektiğini vurgulayarak, ekonomik bütünlüğün bir "silah" olarak kullanılamayacağını söyledi ve "Ekonomik egemenliğimizi korumak müzakere konusu değil" ifadesini kullandı. Hükümet, anlaşmazlıktan etkilenen işçiler ve işletmeler için yaklaşık 5,4 milyar dolar tutarında bir destek paketi de açıkladı. Yetkililer, misilleme tarifelerinin bazı işletme ve tüketici maliyetlerini artırmasının beklendiğini, ancak ekonomik genel etkisinin sınırlı tutulmasının amaçlandığını belirtti.

Kanada Sanayi Bakanı Melanie Joly yerli ürünlerin tercih edilmesi çağrısında bulunurken, Çalışma ve Aile Bakanı Patty Hajdu ise "haksız tarifeler"in ve ekonomik savaşın vatandaşların bütçelerinde endişeye yol açtığını söyledi. Hajdu, belirsizlik nedeniyle yatırım, konut ve tüketim kararlarının zorlaştığına dikkat çekti.

Hükümetin verdiği bilgiye göre, Kanada'nın 2025 başından bu yana ABD tarifelerinin etkilerini azaltmak için sağladığı toplam destek 21,7 milyar doları aşıyor; Ottawa bu tutarın, misilleme tarifelerinden elde edilecek gelirden daha yüksek olduğunu kaydetti.

KANADA, ABD İLE ŞİDDETLENEN TİCARET SAVAŞINDA WASHİNGTON YÖNETİMİNE MİSİLLEMESİNİ DUYURDU. KANADA...

KANADA, ABD İLE ŞİDDETLENEN TİCARET SAVAŞINDA WASHİNGTON YÖNETİMİNE MİSİLLEMESİNİ DUYURDU. KANADA HÜKÜMETİ, ARALARINDA ÇELİK, SÜT ÜRÜNLERİ, BEYAZ EŞYA VE TARIM MAKİNELERİNİN DE BULUNDUĞU YAKLAŞIK 20 MİLYAR DOLAR DEĞERİNDEKİ ABD MALINA İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ UYGULANACAĞINI AÇIKLADI.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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