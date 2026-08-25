Dolar 48,0888 +0,04%
Euro 56,1864 +0,15%
Bist 14.473,42 -0,19%
Altın Gram 7.304,19 +0,56%
EUR/USD 1,1682 +0,13%
Brent Petrol 86,08 -4,93%
--°

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 4.2'lik sarsıntı Malatya dahil çevre illerde hissedildi

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde saat 21.43'te kaydedilen 4.2 büyüklüğündeki deprem Malatya ve çevre illerde hissedildi; ilk belirlemelere göre olumsuzluk yok.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 22:12

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 4.2'lik sarsıntı Malatya dahil çevre illerde hissedildi

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem:

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde kaydedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre sarsıntı saat 21.43'te gerçekleşti.

Sarsıntının detayları:

AFAD, merkez üssü Sincik olan depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı. Deprem, başta Malatya olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

Resmi değerlendirme ve etkiler:

İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Yetkili kurumların açıklamasında can ve mal kaybı ile ilgili bildirim olmadığı belirtildi.

Adıyaman&#039;daki deprem Malatya&#039;da da hissedildi

Adıyaman'daki deprem Malatya'da da hissedildi

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gaziosmanpaşa'da eski sevgilisini öldüren zanlı Gayrettepe'ye götürüldü
images

Gelibolu'da plakasını söküp kaçan sürücüye 320 bin TL ceza
images

Görev dönüşünde çarpışma: iki koruma polisi yaralandı
images

Kaplumbağayı öldüren görüntülerin şüphelisi Ereğli'de gözaltında

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gaziosmanpaşa'da eski sevgilisini öldüren zanlı Gayrettepe'ye götürüldü

Büyük taarruzun 104. yılında Kurtulmuş: kardeşlikten yükselişe açılan kapı

Gelibolu'da plakasını söküp kaçan sürücüye 320 bin TL ceza

Mardin 1969 Spor taraftar önünde galibiyet peşinde

TREND HABERLER

Fatih'te esnaf tartışması pompalı tüfekle ölümle sonuçlandı

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Adana'da şafak vakti Furkan Vakfı başkanı Alparslan Kuytul'un evinde arama

Niğde'de şarampole yuvarlanan araçla kafa kafaya çarpışma: biri ağır, yedi yaralı

Sapanca'da çatı katı yangını itfaiye ve vatandaş iş birliğiyle kontrol altına alındı

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Nazilli'de müzikle dolu yaz gecesi

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi