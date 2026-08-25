Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 4.2'lik sarsıntı Malatya dahil çevre illerde hissedildi

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem:
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde kaydedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre sarsıntı saat 21.43'te gerçekleşti.
Sarsıntının detayları:
AFAD, merkez üssü Sincik olan depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı. Deprem, başta Malatya olmak üzere çevre illerde de hissedildi.
Resmi değerlendirme ve etkiler:
İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Yetkili kurumların açıklamasında can ve mal kaybı ile ilgili bildirim olmadığı belirtildi.
Adıyaman'daki deprem Malatya'da da hissedildi
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