Afyonkarahisar'da Anadolu lezzetleri tek sofrada: 257 metrelik rekor denemesi

Afyonkarahisar, VIII. Uluslararası GastroAfyon Turizm ve Lezzet Festivali kapsamında kurulan ve 81 ilin mutfaklarını bir araya getiren 257 metre uzunluğundaki 'Dünyanın En Büyük Anadolu Sofrası' ile Guinness Rekorlar Kitabı için denemeye ev sahipliği yapıyor. Etkinlik, Afyon Motor Sporları Merkezinde başladı ve festival boyunca yerli ve yabancı konukların ilgisini çekiyor.

sofranın ölçeği ve içerdiği lezzetler:

Festival alanında kurulan sofrada, 81 ilin yemeklerinden oluşan ve yıl boyunca biriktirilen tariflerle hazırlanan yaklaşık bine yakın yemek katılımcılara sunuluyor. Organizasyon notlarına göre sofra, 81 metre çapında olacak şekilde düzenlenip toplam 257 metre uzunluğa ulaşacak; hedef, farklı Anadolu miraslarını tek bir düzende sergilemek.

festivalin kapsamı ve rekor süreci:

Festival organizatörleri, etkinlik kapsamında 'Anadolu’dakiler Projesi'ne de ev sahipliği yapılacağını belirtti. Programda Hititler, Frigler ve Osmanlı mutfaklarından örneklerin sergilenmesi planlanıyor ve etkinliğe 21 ülkeden şefler katılıyor. Organizatörler daha önceki yıllarda da Guinness kaydına giren girişimler gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, bu yıl da rekor kırma hedefinde olduklarını ifade ettiler.

Guinness yetkililerinin gözleminde yürütülen denemenin kesin sonucu, yetkililerin verdiği bilgiye göre akşam saatlerinde açıklanması bekleniyor. Afyonkarahisar Valisi Dr. Naci Aktaş ile Belediye Başkanı Burcu Köksal, rekor denemesinin Afyonkarahisar ve Türkiye adına önemli olduğunu ve kentte bir araya gelen zengin tatların mutluluk verici olduğunu söylediler.

Festival ve rekor denemesi, Türkiye'nin farklı mutfak kültürlerini görünür kılmayı ve Anadolu gastronomisini uluslararası platformda tanıtmayı amaçlıyor; organizasyon boyunca ziyaretçiler, özgün tatları tek bir sofrada deneyimleme fırsatı buluyor.

AFYONKARAHİSAR GASTRONOMİ DÜNYASININ EN DİKKAT ÇEKİCİ BULUŞMALARINDAN BİRİNE EV SAHİPLİĞİ YAPARKEN, BU YILKİ ULUSLARARASI GASTROAFYON TURİZM VE LEZZET FESTİVALİ’NDE KURULAN VE 81 KENTİN YEMEKLERİNİN BULUŞTUĞU