Yağmura karşı camide güneş duası: fındık üreticileri bekliyor

Yağış üreticileri zor durumda bıraktı:

Ordu'da sahil ve orta kesimlerde fındık hasadı büyük ölçüde tamamlanmışken, yüksek kesimlerde etkili olan aralıklı yağmurlar üreticilerin işini aksattı. Güzelyurt Mahallesi başta olmak üzere yüksek rakımlı bölgelerde fındıklarını yerlerde kurutamayan çiftçiler, mahsullerin çürüme riskiyle karşı karşıya kaldıklarını belirtti.

Ordu, Türkiye’de en fazla fındık üreten il olması nedeniyle üreticilerin kaybı hem yerel hem de ekonomik açıdan hassas bir konu haline geldi. Bazı üreticiler ürünlerini çadırlar altında korumaya çalışırken, başka bölgelere taşıma seçenekleri de yağışlar nedeniyle sınırlı kaldı.

Güneş duası camide gerçekleştirildi:

Gölköy'de yaşayan üreticiler, alışılmadık bir yöntemle çözüm aradı. Ordu Güzelyurt Derneği'nin girişimiyle İlçe Müftülüğü ile görüşülerek, cuma namazı öncesinde camide güneş duası düzenlendi. Dernek ve mahalle sakinleri bu uygulamayı, yağışların daha fazla zarar vermesini önlemek amacıyla yaptığı toplantı sonrası kararlaştırdı.

Dernek Başkanı ve fındık üreticisi Hamdi Yıldız, yaptığı açıklamada üreticilerin sezon başından beri yağmurlardan mağdur olduğunu söyledi: "Üreticilerimiz gerçekten bu sene mağdur oldu. Sezon başından bu yana yağmur yağıyor. Normalde bu saate kadar sezon bitmiş, üreticiler fındığını satmış oluyordu." Yıldız, müftülükle yapılan görüşmenin ardından duasının uygun görüldüğünü belirtti ve "İnşallah dualarımız kabul olur" dedi.

Bekleyiş ve endişe sürüyor:

Üretici Ensar Şentürk, fındığın bölgedeki birçok aile için tek geçim kaynağı olduğunu vurgulayarak, yağış nedeniyle mahsulleri kurutamadıklarını aktardı: "Bazı insanlarımız fındıklarını çadır altında çürüttü. Tokat ve Niksar taraflarına da götürmeyi düşündük ama o taraflarda da yağışlar var."

Bir diğer üretici Seyfettin Çağlar ise bu yılki yağışları daha önce görmediğini, günlerdir güneşi beklediklerini söyledi: "Ben 67 yaşındayım ve bu seneye kadar böyle bir hava görmedim. Hava şartları sürekli yağışlı gitti ve mağdur olduk. Şu anda tek beklentimiz güneş. 20 gündür burada bekliyoruz, nöbet tutuyoruz." Çağlar, umudunu koruduklarını ekledi.

Görsel tablo: çadırlarla kaplanan harmanlar:

Yağmura karşı alınan pratik önlemler de bölgenin manzarasını değiştirdi. Boş alanlara ve harmanlara serilen fındıklar üzerleri çadırlarla kapatılırken, yeşil doğanın arasına serilen yüzlerce çadır, üreticilerin yaşadığı sıkıntıyı somut bir şekilde ortaya koydu. Üreticiler hem mahsul kaybını azaltmak hem de kurutma sürecini korumak için bu tip çözüm yollarına başvuruyor.

Yetkililer ve mahalle temsilcileri, hava durumunu yakından takip ettiklerini ve üreticilerin zararını en aza indirmek için alternatif lojistik ve depolama çözümlerini değerlendirdiklerini bildiriyor. Ancak kısa vadede beklenti, bir an önce güneşin açması ve kurutma çalışmalarının güvenle sürdürülmesi yönünde.

GÖLKÖY İLÇESİNİN GÜZELYURT MAHALLESİ'NDE MAHSULLERİNİ KURUTAMAYAN ÜRETİCİLER, BÖLGEDE ALIŞILMIŞIN DIŞINDA BİR UYGULAMAYA İMZA ATARAK GÜNEŞ DUASINA ÇIKTI. DERNEK YÖNETİMİNİN GİRİŞİMİYLE İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ İLE GÖRÜŞÜLEREK UYGUN GÖRÜLEN DUA, CUMA NAMAZI ÖNCESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.