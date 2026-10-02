Bölge UMKE ekipleri Sivas ve Tokat'ta afet müdahalesinde sınavı geçti

Tatbikatın kapsamı ve amaçları:

Sivas ve Tokat’tan katılan toplam 55 UMKE gönüllüsü sağlık personelinin yer aldığı 8. Bölge Sivas-Tokat UMKE Bölge Tatbikatı üç gün sürdü. Tatbikat, olası afet ve acil durumlarda sağlık ekiplerinin müdahale kapasitesini ölçmek ve ekipler arası koordinasyonu güçlendirmek amacıyla planlandı.

Uygulamalarda olay yerinden hasta tahliyesi, sahra hastanesinde hasta kabulü, triyaj, tıbbi müdahale ve hastaların ileri sağlık kuruluşlarına nakli gibi kritik görevler gerçeğe yakın senaryolarla sahada test edildi.

Sahada uygulanan senaryolar:

Ekiplere zorlu arazi ve çevre koşullarında meydana gelebilecek yaralanma ve çoklu hasta senaryoları sunuldu. Olay yerinde hızlı değerlendirme, güvenli taşıma ve hızlı tahliye süreçleri uygulamalı olarak gerçekleştirildi. Sahra hastanelerinde yaralıların kabulü, ilk değerlendirmesi ve acil tıbbi müdahaleleri önceliklendirildi.

İletişim ve komuta yönetimi:

Tatbikatın öne çıkan kısmı, Sivas UMKE envanterine yeni dahil edilen Acil Sağlık Operasyon Merkezinin sahada ilk kez aktif kullanılması oldu. Karasal haberleşme altyapısının kullanılamadığı senaryolarda farklı iletişim ve afet yönetim sistemleri devreye alınarak test edildi.

Genel değerlendirmede tatbikat, UMKE ekiplerinin hızlı müdahale, ekip koordinasyonu, haberleşme, hasta triyajı ve güvenli hasta nakli konularındaki hazırlık düzeylerinin kapsamlı biçimde ölçülmesine olanak sağladı.

SİVAS VE TOKAT’TAN 55 UMKE GÖNÜLLÜSÜ SAĞLIK PERSONELİNİN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN 8. BÖLGE SİVAS-TOKAT UMKE BÖLGE TATBİKATI’NDA, OLASI AFET VE ACİL DURUMLARDA SAĞLIK EKİPLERİNİN MÜDAHALE KAPASİTESİ TEST EDİLDİ.