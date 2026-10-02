Sungurlu'da yarı sürede yarıdan fazlası tamam: başkan Dere projeleri anlattı

çalışmaların genel görünümü:

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, görevde geçen yaklaşık 2,5 yıllık dönemi değerlendirdi. Dere, seçimde söz verdikleri 20 projenin 12'sini tamamladıklarını belirterek, görev süresinin yarısı dolmadan yarıdan fazlasının bitirilmiş olmasının büyük önem taşıdığını vurguladı. Basın toplantısı Sungurlu Kent Park Belediye Sosyal Tesisleri'nde yoğun katılımla gerçekleşti.

altyapı ve yol yatırımları:

Başkan Dere, ilçenin toplam 212 kilometrelik altyapısının 150 kilometresini yenilediklerini açıkladı. Altyapı çalışmaları sırasında yolların kazılması nedeniyle belediye, kendi tesislerini kurma yoluna gitti: beton santrali ve asfalt plentini kurduklarını, bunun sayesinde maliyetleri düşürerek yaklaşık 100 bin ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirdiklerini söyledi. Bu çalışmalar için su altyapısına yaklaşık 500 milyon lira harcandığını, belediyenin görev başında bulunan yaklaşık 350 milyon lira borcunun da tamamının ödendiğini; borcun 162 milyon lirasının SGK'ya ait olduğunu aktardı.

Su teminiyle ilgili yatırımlar sonucu Sungurlu'nun yüksek mahallelerinde yaz aylarında su kesintisi yaşanmadığını, asbestli boruların yüzde 70'inin değiştirildiğini ve iki adet 5 bin tonluk depo inşa ettiklerini ifade etti. Ayrıca ana caddelerde ve sokaklarda yaklaşık 100 bin metrekare kilit parke çalışması yapıldığını, kaldırımlarda eksik kalan noktalarda da düzenlemelerin sürdüğünü belirtti.

imar düzenlemeleri ve sanayi alanları:

İlçede 50 yıllık bir imar sorunu bulunduğunu söyleyen Dere, kapsamlı revizyon çalışmaları sonucunda ilgili 33 kurum görüşünün alındığını ve Sungurlu'nun imara açık alanını yaklaşık dörtte bir oranında genişletecek bir planın tamamlandığını anlattı. Mevcut durumda imara açık alanın 1.200 hektar civarında olduğunu, bunun 1.500 hektarın üzerine çıkarılacağını ifade etti. Hazırlanan 100 binlik plan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandı ve askı sürecine girdi; ekimde ve kasımdaki meclis toplantılarında 5 binlik ve binlik uygulama planlarının da mecliste onaylanması hedefleniyor.

İmar düzenlemeleriyle birlikte yıllardır uygulama yapılamayan Akçay, İsmet Paşa ve Eski Sanayi gibi mahallelerde işlemlerin yeniden başlayacağını belirten Dere, uygulamaların mahkeme kararları sonrası önünün açılacağını söyledi. Ayrıca Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi'nin büyümesi için yürütülen çalışmalarda, 7 milyon metrekare (7 bin dönümlük) ilave alanla ilgili yer seçimi komisyonunun görüşlerini tamamladığını; sürecin Tarım Bakanlığı ve toprak koruma onaylarıyla devam ettiğini bildirdi.

maliyetler, öncelikler ve hedefler:

Yapılan asfalt, altyapı ve kaldırım çalışmaları için maliyetlerin yüksek olduğuna dikkat çeken Dere, 100 bin ton asfalt seriminin karşılığının yaklaşık 250-300 milyon lira düzeyinde bir yatırım anlamına geldiğini söyledi. Önceliklerini altyapı tamamlanmış yol ve alanların düzenlenmesi olarak açıklayan Dere, kalan projelerin de planlandığı şekilde hayata geçirileceğini ifade etti ve vatandaşlara verilen sözlerin yerine getirileceğini vurguladı.

Dere, belediyenin yeni yatırımları arasında daha önce vaat edilmemiş ancak ihtiyaç duyulan tesislerin de bulunduğunu; örnek olarak halk ekmek fabrikası, güneş enerji santrali temeli ile düğün salonu ve kongre merkezi temellerinin atıldığını belirtti. Ayrıca 140 dönümlük mesire alanının Milli Emlak'tan tapu devrinin gerçekleştirildiğini aktardı.

içme suyu ve spor:

İçme suyu kalitesinin artırılması için arıtma tesisi ve isale hattı yatırımlarının 2027 yatırım programına alınması gerektiğini belirten Dere, suyun miktarının yanında niteliğinin de önemine dikkat çekti. Spor alanındaki gelişmelere de değinen başkan, Sungurlu Erkek Voleybol Takımı'nın Türkiye Efeler Ligi'nde mücadele ettiğini, 17 Ekim'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile oynanacak ilk maçın ve ilerleyen haftalarda Galatasaray, Fenerbahçe, Halkbank ile karşılaşmaların ilçenin sportif tanıtımı açısından önemli olduğunu söyledi.

Son olarak Dere, 'şikayet etme makamı değiliz, sorunları çözme makamıyız' sözünü yineleyerek, merkezi hükümet desteği ve yerel üretim gücünün birleşmesiyle projelerin tamamlanacağını dile getirdi.

ÇORUM'UN SUNGURLU BELEDİYE BAŞKANI MUHSİN DERE, "SEÇİM VAADİ OLARAK 20 PROJEMİZİ AÇIKLAMIŞTIK. 2,5 YILIN SONUNDA BU 20 PROJEMİZİN 12 TANESİ TAMAMLANDI. DOLAYISIYLA GÖREV SÜREMİZİN YARISI BİTMEDEN YARIDAN FAZLASINI BİTİRMİŞ OLDUK" DEDİ.