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Süleymanpaşa'da şehit bekçi Fırat Doğan için beşinci yıl mevlidi

Tekirdağ Süleymanpaşa'da düzenlenen mevlitte şehit bekçi Fırat Doğan, ailesi ve mesai arkadaşlarıyla şehadetinin 5'inci yılında dualarla anıldı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 15:46

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EDİTÖR: Serkan Varol

Süleymanpaşa'da şehit bekçi Fırat Doğan için beşinci yıl mevlidi

program ve katılımcılar:

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, Erzurumlular Derneği'nde düzenlenen Mevlid Programı'nda şehit çarşı ve mahalle bekçisi Fırat Doğan, şehadetinin 5'inci yılında dualarla anıldı. Programa ailesi, yakınları ve mesai arkadaşları katıldı.

Etkinlikte ayrıca Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tuncer, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Güngör, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Sahil Güvenlik Yüzbaşı Can Çakıcı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Hüseyin Özdemir de hazır bulundu.

okunan tilavet ve dualar:

Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi; tilavetin ardından Şehit Fırat Doğan ve tüm şehitler için dua edildi.

Fırat Doğan, görev sırasında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanmasının ardından tedavi gördüğü hastanede şehit olmuştu. Mevlid Programı ile Doğan, şehadetinin 5'inci yılında bir kez daha anıldı.

TEKİRDAĞ’IN SÜLEYMANPAŞA İLÇESİNDE GÖREVİ SIRASINDA UĞRADIĞI SİLAHLI SALDIRI SONUCU YARALANMASININ...

TEKİRDAĞ’IN SÜLEYMANPAŞA İLÇESİNDE GÖREVİ SIRASINDA UĞRADIĞI SİLAHLI SALDIRI SONUCU YARALANMASININ ARDINDAN TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE ŞEHİT OLAN ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİSİ FIRAT DOĞAN, ŞEHADETİNİN 5. SENEYİ DEVRİYESİNDE DÜZENLENEN MEVLİD PROGRAMI İLE ANILDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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