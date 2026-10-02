Alkan'dan teşekkür ve vefa çağrısı: Kayseri ticaretine sahip çıkacağız

Alkan'ın teşekkür mesajı:

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ali Alkan, seçimler öncesi sahada yürüttükleri çalışma ve üyelerden aldığı destek için kapsamlı bir teşekkür açıklaması yaptı. Alkan, aylardır dükkan dükkan, fabrika fabrika gezdiklerini, çay içip sofralara oturarak üyelerin dertlerini dinlediklerini belirtti.

saha çalışması ve üyelerle temas:

Alkan, ekibiyle birlikte kapısını açan ve bağrına basan herkese minnettar olduğunu vurguladı. Açıklamasında, gözlerindeki değişim ışığının onların gücüne güç kattığını ifade ederek, bu sürecin yalnızca bir makam mücadelesi olmadığını, alın terinin hakkını savunmak ve üyenin gür sesi olmak amacıyla yola çıktıklarını söyledi.

sözleri ve gelecek vaadi:

Alkan, 'Ayağımıza gelmezler' denilen odanın üyenin ayağına nasıl gideceğini gösterdiklerini, 'değişmez' denilen düzene karşı alternatif ve umut sunduklarını kaydetti. Yıllardır konuşulmayan mağduriyetleri yüksek sesle gündeme taşıdıklarını, çözüm arayışını birinci gündem haline getirdiklerini anlattı.

Başkan adayı, sandığa gidilirken verilecek her oyun sadece bugünü değil Kayseri ticaretinin ve evlatların geleceğini belirleyeceğini belirtti. Makam ve unvanların gelip geçici olduğunu ancak sahada kurulan gönül bağları ve şehre olan sevdanın kalıcı olduğunu söyledi.

Sandıktan hangi sonuç çıkarsa çıksın, helal rızkının peşinde koşan her tüccar, esnaf ve sanayici için mücadeleye devam edeceğini, haklarını savunacağını bildirdi. Duaları ve desteği için teşekkür ederek haklarını helal etmelerini istedi ve Kayseri'nin geleceği için iyi temennide bulundu.

KAYSERİ TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKAN ADAYI ALİ ALKAN, YAPILACAK SEÇİMLER ÖNCESİNDE KENDİSİNE DESTEK VEREN HERKESE TEŞEKKÜR EDEREK, “GÜCÜMÜZE GÜÇ KATAN HER BİR KARDEŞİME TEŞEKKÜR EDİYORUM” DEDİ.