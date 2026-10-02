Dolar 49,1400 +0,13%
Euro 55,3452 +0,23%
Bist 12.308,84 +0,49%
Altın Gram 6.673,44 +0,52%
EUR/USD 1,1256 +0,10%
Brent Petrol 99,26 -2,98%
--°

Kayıp altınları sahibine ulaştıran Kıbrıs gazisi örnek davranış sergiledi

Manisa Demirci'de 74 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Ahmet Ünalan, yerde bulduğu 8 Ata lira ve bir çift küpeyi zabıtaya teslim ederek sahibine ulaştırılmasını sağladı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 15:57

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kayıp altınları sahibine ulaştıran Kıbrıs gazisi örnek davranış sergiledi

Olayın gelişimi:

Manisa’nın Demirci ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Ahmet Ünalan, bahar aylarında tarla işleri için memleketine geldiği sırada ilçe merkezindeki alışverişini tamamladıktan sonra aracının yanında yerde bir poşet fark etti. Poşetin içinde ziynet eşyaları olduğunu gören Ünalan, vakit kaybetmeden Demirci Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne giderek bulduklarını teslim etti.

Zabıta ekipleri tarafından tutanakla teslim alınan poşetin içinde yapılan incelemede, piyasa değeri toplamda yaklaşık 400 bin TL olan 8 Ata lira ve bir çift altın küpe bulunduğu belirlendi. Ünalan’ın duyarlılığı sayesinde değerli eşyalar koruma altına alındı.

Zabıta müdahalesi ve sahibin tespiti:

Zabıta ekipleri, ilçedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek ziynet eşyalarının sahibini S.D. olarak belirledi. Yapılan tespitlerin ardından kıymetli eşyalar eksiksiz şekilde sahibine teslim edildi. Olay, ekiplerin hızlı çalışması ve vatandaşın duyarlılığı sayesinde kısa sürede çözüme kavuştu.

Gazinin sözleri:

Ahmet Ünalan, davranışını anlatırken bu tutumun kendisi için doğal olduğunu söyledi. Ünalan, eşyaların sahibinin bunları büyük emeklerle kazanmış olabileceğini düşündüğünü belirterek, "Ben sadece insanlık görevimi yaptım" dedi. Kendisi 1990 yılında köyünden ayrılarak İzmir’e yerleştiğini, bahar aylarında Demirci’ye geldiğini ve alışveriş sonrası poşeti fark ettiğini anlattı.

Olay, yerel toplumda dayanışma ve güvene örnek oluştururken, kayıp eşyaların sahibine ulaştırılmasında vatandaş ve zabıta iş birliğinin önemini bir kez daha gösterdi.

Kıbrıs Gazisi, bulduğu 400 bin liralık altınları zabıtaya teslim etti

Kıbrıs Gazisi, bulduğu 400 bin liralık altınları zabıtaya teslim etti

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gençlerin vefası Marmaris'te gazileri duygulandırdı
images

Çanakkale'den kutsala pedal: Murat Tecimen'in umre yolculuğu
images

Vakıf geleneğiyle ibadethanelere yangın ve ilk yardım desteği
images

Kaymakam Ayşegül Yıldırım'dan Saraycık'ta yaşlı çifte gönülden ziyaret

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Samsun'da OKUSAM projesiyle okuma kültürü güçlendirilecek

Adalet arayışı limanda: Filo Jet faciasının yakınları mahkeme sonrası yürüdü

Kapatıldığı belirtilen ruhsatsız ocakta göçük: madenci hayatını kaybetti

Ulubey yolunda çarpışma: aynı aileden üç kişi yaşamını yitirdi

TREND HABERLER

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Kayseri organize sanayi bölgesinde helezon konveyöre sıkışan işçi yaşamını yitirdi

Fas'ta başlayan öykü Buldan'da düğünle taçlandı

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı