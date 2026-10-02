Kayıp altınları sahibine ulaştıran Kıbrıs gazisi örnek davranış sergiledi

Olayın gelişimi:

Manisa’nın Demirci ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Ahmet Ünalan, bahar aylarında tarla işleri için memleketine geldiği sırada ilçe merkezindeki alışverişini tamamladıktan sonra aracının yanında yerde bir poşet fark etti. Poşetin içinde ziynet eşyaları olduğunu gören Ünalan, vakit kaybetmeden Demirci Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne giderek bulduklarını teslim etti.

Zabıta ekipleri tarafından tutanakla teslim alınan poşetin içinde yapılan incelemede, piyasa değeri toplamda yaklaşık 400 bin TL olan 8 Ata lira ve bir çift altın küpe bulunduğu belirlendi. Ünalan’ın duyarlılığı sayesinde değerli eşyalar koruma altına alındı.

Zabıta müdahalesi ve sahibin tespiti:

Zabıta ekipleri, ilçedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek ziynet eşyalarının sahibini S.D. olarak belirledi. Yapılan tespitlerin ardından kıymetli eşyalar eksiksiz şekilde sahibine teslim edildi. Olay, ekiplerin hızlı çalışması ve vatandaşın duyarlılığı sayesinde kısa sürede çözüme kavuştu.

Gazinin sözleri:

Ahmet Ünalan, davranışını anlatırken bu tutumun kendisi için doğal olduğunu söyledi. Ünalan, eşyaların sahibinin bunları büyük emeklerle kazanmış olabileceğini düşündüğünü belirterek, "Ben sadece insanlık görevimi yaptım" dedi. Kendisi 1990 yılında köyünden ayrılarak İzmir’e yerleştiğini, bahar aylarında Demirci’ye geldiğini ve alışveriş sonrası poşeti fark ettiğini anlattı.

Olay, yerel toplumda dayanışma ve güvene örnek oluştururken, kayıp eşyaların sahibine ulaştırılmasında vatandaş ve zabıta iş birliğinin önemini bir kez daha gösterdi.

Kıbrıs Gazisi, bulduğu 400 bin liralık altınları zabıtaya teslim etti