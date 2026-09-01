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Afyonkarahisar'da çocukların kullanıldığı müstehcen yayın suçundan aranan zanlı yakalandı

Afyonkarahisar polisi, 'çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan M.K.'yı yakalayarak cezaevine teslim etti.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 13:08

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Afyonkarahisar'da çocukların kullanıldığı müstehcen yayın suçundan aranan zanlı yakalandı

Afyonkarahisar'da çocukların kullanıldığı müstehcen yayın suçundan aranan zanlı yakalandı

Afyonkarahisar'da polis ekipleri, "Çocukların Kullanıldığı Müstehcen Yayınları Ülkeye Sokmak, Çoğaltmak, Satmak, Nakletmek, İhraç Etmek" suçundan aranan bir şahsı yakaladı. Operasyon sonucu gözaltına alınan zanlının hakında kesinleşmiş bir hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Operasyonun detayları:

Edinilen bilgiye göre, emniyet birimleri yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde şüphelinin yakalanmasına yönelik tespit ve takip yaptı. Yapılan çalışmaların ardından, hakkında 1 yıl 8 ay hapis cezası

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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