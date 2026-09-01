Afyonkarahisar'da çocukların kullanıldığı müstehcen yayın suçundan aranan zanlı yakalandı

Afyonkarahisar'da polis ekipleri, "Çocukların Kullanıldığı Müstehcen Yayınları Ülkeye Sokmak, Çoğaltmak, Satmak, Nakletmek, İhraç Etmek" suçundan aranan bir şahsı yakaladı. Operasyon sonucu gözaltına alınan zanlının hakında kesinleşmiş bir hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Operasyonun detayları:

Edinilen bilgiye göre, emniyet birimleri yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde şüphelinin yakalanmasına yönelik tespit ve takip yaptı. Yapılan çalışmaların ardından, hakkında 1 yıl 8 ay hapis cezası