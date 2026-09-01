Balkondan içeri giren arkadaşlar buldu: Menteşe'de aynı dairede iki kişi ölü bulundu

olaya ilişkin gelişmeler:

Muğla’nın Menteşe ilçesindeki toplu konutlarda meydana gelen olayda, 28 yaşındaki Berfin Zelal Kaya'dan haber alamayan arkadaşları uzun süre kapıyı çaldı ancak cevap alamadı. Bunun üzerine balkondan içeri giren arkadaşlar, aynı dairede bir kadın ile bir erkeğin bulunduğu tabloyla karşılaştı.

balkondan giriş ve keşif:

İçeride yapılan ilk incelemede, kadının Berfin Zelal Kaya (28) olduğu tespit edilirken, kadının eski erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen Mehmet Akkaya (30) adlı erkeğin de cansız bedeni bulundu. Olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin ayrıntılar henüz netleşmedi.

resmi müdahale ve soruşturma:

Durumun bildirilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri ile polis olay yerine sevk edildi. Olay yerinde sağlık ve güvenlik birimleri tarafından ilk müdahaleler yapıldı. Olayla ilgili olarak Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı açıklandı.

MUĞLA'NIN MENTEŞE İLÇESİNDE BİR KADIN VE BİR ERKEK AYNI DAİREDE ÖLÜ BULUNDU.