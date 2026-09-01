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Samsun’da geniş çaplı uyuşturucu operasyonu: sokaktan 760 gram metamfetamin çıktı

Samsun’da Narkotik ekiplerinin Atakum, İlkadım ve Tekkeköy’de düzenlediği operasyonda 760 gram metamfetamin ve çeşitli uyuşturucular ele geçirildi.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 13:55

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Samsun’da geniş çaplı uyuşturucu operasyonu: sokaktan 760 gram metamfetamin çıktı

samsun narkotik operasyonu

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum, İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmada aramalar gerçekleştirdi.

ele geçirilenler

Ekiplerin yaptığı üst, araç ve ikamet aramalarında 760 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda ayrıca 73,96 gram sentetik kannabinoid, 20 gram esrar, 41 adet sentetik ecza ve 11 kök kenevir bitkisi bulundu. Delil niteliği taşıyan 1 hassas terazi, 1 uyuşturucu madde kullanım aparatı ile 3 kurusıkı tabanca da ele geçirildi.

şüpheliler ve adli süreç

Operasyon kapsamında yakalanan 5 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Emniyet ekipleri, ele geçirilen maddelerin miktarı ve çeşidine dikkat çekerek soruşturmanın sürdüğünü bildirdi. Bölgedeki denetimlerin devam edeceği ve benzer suçların önlenmesine yönelik çalışmaların artırılacağı kaydedildi.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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