Gülistan Doku soruşturmasında yeni tutuklama, tutuklu sayısı 30'a yükseldi

Gülistan Doku soruşturmasında yeni tutuklama:

Soruşturma kapsamında yapılan beşinci dalga operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden biri daha bugün tutuklandı. Erzurum Adliyesi'nde işlemleri devam eden diğer şüphelilerle ilgili süreç sürüyor.

Operasyonun ayrıntıları:

Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, emniyet ve jandarma koordinasyonunda yürütülen soruşturmada önceki gün toplam 10 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bu grup içinde daha önce adliyeye sevk edilen üç kişiden, dalgıç olarak bilinen Gürkan Gürdal tutuklanmış; diğer iki kişi ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Bugünkü adli süreç ve sayı:

Bugün adliyeye sevk edilen yedi şüpheliden birinin daha mahkeme tarafından tutuklandığı, diğer altı şüpheliyle ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi. Bu gelişmenin ardından soruşturmada tutuklu sayısı 30'a yükseldi.

GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASI KAPSAMINDA, 5. DALGA OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 10 ŞÜPHELİDEN BİR ŞAHIS DAHA TUTUKLANDI. 1 ŞAHIS DA ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILIRKEN, 5 ŞÜPHELİNİN ERZURUM ADLİYESİ’NDEKİ İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR.