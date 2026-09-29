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Soğuk havalarda artan kalp krizi riski ve alınacak önlemler

Dr. Murat Çetin, soğuk havaların kalp krizi riskini artırdığını belirterek, aile öyküsü veya risk faktörü olanların kontrollerini ihmal etmemesi gerektiğini vurguladı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 15:08

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EDİTÖR: Serkan Varol

Soğuk havalarda artan kalp krizi riski ve alınacak önlemler

Dünya Kalp Sağlığı Günü'nde uyarı

Kayseri Devlet Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Murat Çetin, Dünya Kalp Sağlığı Günü kapsamında yaptığı açıklamada soğuk hava koşullarının kalp krizi riskini yükselttiğini söyledi. Vatandaşları kalp sağlığını ihmal etmemeleri konusunda uyaran Çetin, özellikle risk faktörleri taşıyan kişilerin düzenli kontrollerini aksatmaması gerektiğini ifade etti.

Kimler daha dikkatli olmalı:

Çetin, aile öyküsü bulunanların yanı sıra diyabet, hipertansiyon, yüksek kolesterol ve sigara gibi risk faktörlerinin kalp krizine zemin hazırladığını belirtti. Ayrıca belli yaşlara ulaşanların rutin taramalarını ihmal etmemesi gerektiğini vurgulayarak, erkeklerde 40, kadınlarda 50 yaş sonrası özellikle düzenli kontrollerin önemine dikkat çekti.

Mevsim geçişleri ve kış dönemi etkileri:

Uzman, mevsim geçişlerinin kalp hastaları için risk taşıdığını, yazın sıvı kaybına bağlı tansiyon düşüklüğü ve kalp yetmezliği semptomlarının artabildiğini söyledi. Önümüzdeki kış mevsiminde ise soğuk havaların kalp damarlarında büzüşmeye yol açarak kalp krizi riskini artırdığına dikkat çekti.

Dr. Çetin, kalp rahatsızlığı olan veya risk faktörü taşıyan kişilerin mevsim değişikliklerinde daha dikkatli olmasını, rutin muayenelerini aksatmamalarını ve yeni şikayet oluştuğunda gecikmeden sağlık kuruluşlarına başvurmalarını önerdi.

Hekim uyarısı, koruyucu sağlık önlemlerinin yanı sıra farkındalığın artırılması gerektiğini de kapsıyor: erken tanı ve düzenli takiple ciddi olayların önlenebileceğine işaret edildi. Vatandaşların şikayetlerini küçümsememesi ve belirtileri ciddiye alması gerektiği tekrarlandı.

Sonuç olarak, mevsimsel koşulların etkisiyle soğuk havalarda kalp krizi riski artarken, risk altındaki kişilerin düzenli kontrol, yaşam tarzı düzenlemesi ve zamanında başvuru ile bu riski azaltabileceği ifade edildi.

DÜNYA KALP SAĞLIĞI GÜNÜ DOLAYISIYLA AÇIKLAMALARDA BULUNAN KAYSERİ DEVLET HASTANESİ KARDİYOLOJİ...

DÜNYA KALP SAĞLIĞI GÜNÜ DOLAYISIYLA AÇIKLAMALARDA BULUNAN KAYSERİ DEVLET HASTANESİ KARDİYOLOJİ UZMANI DR. MURAT ÇETİN; SOĞUK HAVALARDA KALP KRİZİ RİSKİNİN ARTTIĞINI İFADE EDEREK VATANDAŞLARA KALP SAĞLIĞINI İHMAL ETMEMELERİ UYARISINDA BULUNDU.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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