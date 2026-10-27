Afyonkarahisar’da yerelden ulusala sıfır atık gündemi

Afyonkarahisar’da sıfır atık çalıştayı düzenlendi

Afyonkarahisar’da, kaynakların daha verimli kullanılması, israfın önlenmesi ve atık yönetiminin güçlendirilmesi amacıyla "Yerelden Ulusala İsraf, Atık ve Kaynak Yönetimi" temalı Sıfır Atık Çalıştayı gerçekleştirildi. Programa 131 kurum ve kuruluştan 352 kişi katıldı.

çalıştayın amacı ve kapsamı:

Etkinlik, Sıfır Atık Vakfı tarafından 81 ilde yapılması planlanan "Türkiye Sıfır Atık, Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayları" dizisinin bir parçası olarak Afyonkarahisar’da bir otelde düzenlendi. Çalıştayın temel hedefleri; üretim ve tüketim süreçlerinde kaynak kullanımını iyileştirmek, israfı azaltmak ve yerel düzeyde uygulanabilir atık yönetimi çözümleri geliştirmek olarak belirlendi.

konuşmalar ve ortak akıl vurgusu:

Programın açılışında konuşan Vali Yardımcısı Atıf Çiçekli, üretim biçimleri ve tüketim alışkanlıklarının doğayla kurulan ilişkiyi değiştirdiğini belirterek iklim değişikliği, çevre kirliliği ve doğal kaynaklar üzerindeki baskının günümüzün önemli sorunları arasında olduğunu vurguladı. Çiçekli, bu sorunların çözümü için üretim, tüketim ve kaynak kullanım kültürünün yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Çalıştayda ayrıca Afyonkarahisar Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Yıldız, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şuayıp Özdemir ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Melih Melik Kara söz aldı. Konuşmalarda farklı paydaşların deneyimlerinin paylaşılmasının ve görüşlerin ortak akılla değerlendirilmesinin önemi öne çıktı.

çalışma grupları ve çıktıların önemi:

Katılımcılar, oluşan 18 tematik masada israfın önlenmesi, kaynakların etkin kullanımı ve atık yönetimi konularında görüşlerini sundu ve somut öneriler üzerinde tartıştı. Bu modellerin yerel uygulamalara taşınması ve paylaşılması, sonraki illerde yapılacak çalıştaylar için örnek teşkil edecek bilgiler sağladı.

Çalıştay, hem yerel yönetimler hem de sivil toplum ve akademi temsilcileri arasında koordinasyonun artırılmasına, kaynak verimliliğini sağlamaya ve atık yönetimi politikalarının yerel ihtiyaçlara göre şekillendirilmesine katkı sunmayı amaçlıyor.

VALİ YARDIMCISI ATIF ÇİÇEKLİ, ÜRETİM VE TÜKETİM ALIŞKANLIKLARININ DOĞAYLA KURULAN İLİŞKİYİ DEĞİŞTİRDİĞİNİ BELİRTTİ.