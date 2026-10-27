Meteorolojiden Tunceli için kuvvetli sağanak uyarısı: kuzey kesimlerde çok kuvvetli bekleniyor

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden uyarı:

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Tunceli için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre bu gece saatlerinden Perşembe (29.10.2026) sabah saatlerine kadar etkili olması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların il genelinde kuvvetli, kuzey kesimlerinde (Ovacık, Pülümür) yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Beklenen etkiler:

Açıklamada, yağışlara bağlı olarak ani sel, su baskını, dere taşkını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar görülebileceği; ayrıca hortum riskine karşı da dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Vatandaşlara uyarı ve öneriler:

Müdürlük, olası olumsuzluklara karşı toplumun ve yetkililerin tedbirli olması gerektiğini vurguladı. Açıklamada, özellikle sel riski olan yerlerde tedbir alınması ve yetkililerin uyarılarının takip edilmesi istendi. Tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

METEOROLOJİ 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, TUNCELİ İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI YAPTI