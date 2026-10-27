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Bölgede sağanak alarmı: Bingöl'de yer yer çok kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Bingöl'de bu gece başlayıp 29.10.2026 akşamına kadar kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 14:10

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EDİTÖR: Aslı Han

Bölgede sağanak alarmı: Bingöl'de yer yer çok kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü uyarısı:

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Bingöl için yeni bir yağış uyarısı yayımladı. Kurumun değerlendirmelerine göre yağışlar bu gece saatlerinden başlayarak Perşembe (29.10.2026) akşam saatlerine kadar etkili olacak.

etkili olacak alanlar:

Açıklamada, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Bingöl il genelinde kuvvetli olacağı; kuzey kesimlerde (Yedisu, Yayladere, Kığı, Adaklı, Karlıova) ise yer yer çok kuvvetli olması beklendiği bildirildi.

olası riskler ve uyarı içeriği:

Meteoroloji, ani sel, su baskını, dere taşkını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar ve hortum riski gibi olası tehlikelere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

METEOROLOJİ 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, BİNGÖL İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI YAPTI

METEOROLOJİ 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, BİNGÖL İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI YAPTI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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