Ağasar deresinin taşması Şalpazarı-Beşikdüzü yolunu ulaşıma kapattı

Trabzon’da dünden bu yana etkili olan sağanak yağışların ardından Beşikdüzü ilçesi Yeşilköy mahallesi mevkiinde öğle saatlerinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak, Ağasar Deresinin yatağını kapatınca dere taştı ve dereden çıkan sular karayoluna yöneldi.

olayın seyri:

Dere yatağının kapanmasının ardından su, Şalpazarı ile Beşikdüzü ilçelerini birbirine bağlayan karayoluna taştı. Dere yatağından çıkıp yoldan akmaya başlayan su nedeniyle ulaşım tamamen kesildi. Bölgedeki yağışların sürmesi iş makinelerinin ve kurtarma ekiplerinin sahadaki çalışmalarını zorlaştırıyor.

hasar ve müdahale çalışmaları:

Heyelanda bir ev yıkıldı; olay sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi. Ayrıca heyelan sonucu 3 küçükbaş hayvanın telef olduğu bildirildi. Ekipler, yolu açmak ve suyun akışını kontrol altına almak için iş makineleriyle seferberlik başlattı ancak su seviyesinin yüksek olması nedeniyle çalışmalar güçlükle ilerliyor.

Yaşanan afetin boyutu dron ve hava görüntüleriyle tespit edildi; yetkililer vatandaşları tehlike bölgesinden uzak durmaları konusunda uyarıyor. Çalışmalar tamamlandıkça yolun yeniden trafiğe açılması bekleniyor.

TRABZON’DA DÜNDEN BU YANA ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞLAR SONRASINDA BEŞİKDÜZÜ İLÇESİ YEŞİLKÖY MAHALLESİNDE ÖĞLE SAATLERİNDE HEYELAN MEYDANA GELDİ. HEYELAN SONRASI YAMAÇTAN KAYAN TOPRAK AĞASAR DERESİ’NİN YATAĞINI KAPATINCA DERE TAŞTI, DERE SULARI ŞALPAZARI İLE BEŞİKDÜZÜ İLÇELERİNİ BİRBİRİNE BAĞLAYAN KARAYOLUNU TRAFİĞE KAPATTI.