Kaya parçaları evlere ulaşamadan ağaçlar durdu

Kastamonu'da, Kastamonu Kalesinin bulunduğu yamaçtan kopan büyük bir kaya parçası yağışlı havanın etkisiyle aşağı doğru yuvarlandı. Kaya, mahalledeki evlerin üzerine düşmeden önce Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından yaptırılan tel örgülere ulaşmadan ağaçlara takılarak durdu. Olay mahalle sakinleri arasında korku ve endişeye yol açtı.

Olay anı ve mahallelinin tepkisi:

Olay anında sokakta olanlar, aniden gelen gürültüyle paniğe kapıldı. Olayı fark edenlerden Semra Şahinbaş olayı şöyle anlattı: "Ben, kapının önündeydim. Aniden bir ağaç kırılması sesi geldi, korktum, rüzgar ağacı devirdi zannettim. Sokakta biraz yürüdükten sonra kayanın düştüğünü gördüm. Baktığımda kayanın büyük olduğunu gördüm, hemen yetkilileri arayıp haber verdik. Gerçekten buradaki evler çok sıkıntılı. Kaya, direk bir evin içerisine girebilirdi, direk bir insanın hayatını kaybetmesine sebep olabilirdi. Tel örgüler var ama bu kayaları ne kadar tutabilir, bilmiyoruz".

Başka bir mahalle sakini Büşra İnkaya da benzer kaygıları dile getirerek, "Sesi duyunca hemen arayıp yetkililere haber verdim. Bir önlem alınması gerekiyor. Ben, 30 yaşındayım, çocukluğum burada geçti. Artık bu kayanın sağlamlığı gerçekten kalmadı. Çünkü burası çok eskiden kalan bir tarih. Buralara binaların yapılmaması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Güvenlik önlemleri ve tehlike değerlendirmesi:

Mahalle sakinleri, AFAD tarafından yerleştirilen tel örgülerin varlığına rağmen büyük kaya parçalarının bu bariyerleri aşabileceği endişesini paylaşıyor. Olay, yamaçlarda düzenli denetim ve ek koruyucu önlemlerin gerekliliğini tekrar gündeme taşıdı. Komşular, özellikle kalenin bulunduğu bölgenin tarihî doku olmasından dolayı yeni yapılaşmaların sınırlanmasını ve riskli bölgelerde daha kapsamlı tedbirler alınmasını istiyorlar.

Yetkililere haber verildiği, bölge sakinlerinin güvenliği için kısa vadede ek tedbirlerin değerlendirilmesinin beklendiği bildirildi.

Yuvarlanan kaya parçasının evlerin üzerine düşmesini ağaçlar önledi