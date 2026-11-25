soruşturmanın kapsamı:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, fuhuş ve çeşitli uyuşturucu suçları kapsamında geniş çaplı inceleme başlatıldı. Soruşturmayı yürüten birim Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi; bu şüphelilerden 24 kişi emniyet ekiplerince yakalandı.

gözaltı ve adliyeye sevk:

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi. Operasyonda aralarında sanatçılar Özcan Deniz ve Deniz Çakır olmak üzere Deniz Sözen, Mehmet Can Karcı, Murat Ceylan, Deniz Çakır Baykal, Pınar Bent, Ceylan Kaya, Işıl Işık Demir, İbrahim İzzet Özilhan, Burhan Karaca, Cem Güler, Erdal Bozkuş, İbrahim Yılmaz, Saghar Shojaei, İlknur Şahin, Burcu Özberk, Meltem Özkayan, Seher Grothe Sevdişan, Murat Başoğlu, Muammer Kapucuoğlu, Ufuk Gündoğdu, Onur Yüksel, Cansu Taşkın ve Özden Cerrahoğlu gözaltına alınmıştı.

Soruşturmanın ilgili aşamasında adli işlemler için sevk edilen şüphelilerin, savcılık ve takip eden yargı süreçlerinde durumları belirlenecek.

ÜNLÜLÜRE YÖNELİK UYUŞTURUCU SORUŞTURMASINDA GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ