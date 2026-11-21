Olayın seyri:

Korkuteli ilçesine bağlı İmrahor Mahallesi'nde, hayvancılıkla geçinen Halil Konya'ya ait ağılda gece saatlerinde bir kurtun tel örgüleri aşarak içeri girdiği bildirildi. Kurtun saldırısı sonucu ağıldaki 44 küçükbaş hayvandan 7'si telef oldu. Sabah saatlerinde fark edilen olayda ağılda büyük hasar ve hayvan kaybı görüldü.

Çiftçinin sözleri ve kaybı:

Halil Konya olayı anlatırken 'Sabah kalktığımda küçükbaş hayvanlarıma saman ve yem vermek için ağıla girdim. Gördüğüm manzara karşısında şok oldum. İlk kurt olduğunu anlamadım ama biraz daha etrafa bakınca gece saatlerinde kurt saldırısı olduğunu fark ettim. Kurt gece saatlerinde tel örgülerin üstünden atlamış ağıla girmiş. 44 hayvandan 7'sini telef etmiş, yaptığım ilk belirlemelere göre zararım yaklaşık 200 bin lira. İnşallah bir daha yaşanmaz ve kimsenin başına gelmez' dedi.

Güvenlik ve önleyici tedbirler:

Olay, kırsal alanlarda çit ve tel örgü güvenliğinin yanı sıra gece nöbeti uygulamalarının önemini bir kez daha ortaya koydu. Çitlerin güçlendirilmesi, tel örgü yüksekliğinin artırılması ve gerekirse elektrikli takviye, koruyucu köpek veya nöbet düzeni gibi önlemler saldırı riskini azaltabilir. Benzer olayların yetkililere bildirilmesi ise bölgedeki koruma önlemlerinin planlanmasına katkı sağlar.

Antalya'da ağıla giren kurt, 7 küçükbaş hayvanı telef etti