Esnaf toplantısında Ömer Bolat

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği (TESKOMB) tarafından Serik, Belek bölgesinde düzenlenen TESKOMB Esnaf Toplantısı'nda konuştu. Toplantıda ülkenin ekonomik dönüşümü, esnafın rolü ve uluslararası alandaki başarılar ele alındı.

altyapı, sanayi ve savunma vurgusu:

Bakan Bolat, Türkiye ekonomisindeki büyümeyi özetlerken "Bütün altyapılar, üstyapılar ve ulaştırma ağları yenilendi. Türkiye güçlü bir sanayi ülkesi haline geldi. Güçlü bir ordumuz ve savunma sanayimiz oldu." ifadelerini kullandı.

Bu kazanımların uluslararası yankı bulduğuna da dikkat çeken Bolat, "Dünya birçok alandaki başarılarımızı konuşuyor. Çok daha iyi noktalara geleceğiz" diyerek önümüzdeki döneme ilişkin beklentisini aktardı.

esnafa destek ve Ahi Evran kültürü:

Bakan Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla finansal destekleri artırdıklarını belirterek, "Vatandaşımızın ve esnafımızın her anlamda yanında olmak boynumuzun borcudur" ifadesini kullandı. Esnafın toplumdaki rolüne vurgu yaparak Ahi Evran kültürünün dayanışma, çalışkanlık ve toplumsal birlik taşıdığına dikkat çekti.

Esnafın ihracattaki ilerlemesine de işaret eden Bolat, rakamların olumlu olduğunu belirtti ve esnafın daha büyük başarılar sergileyeceği görüşünü paylaştı.

antalya'nın ev sahibi rolü:

Antalya'nın turizm, kongre, ticaret ve tarım alanlarında önemli bir merkez hâline geldiğini söyleyen Bolat, çevre sorunlarının çözümünde COP31'in bir dönüm noktası olduğunu vurguladı ve organizasyonun tarihin en başarılı COP'larından biri olduğunu söyledi.

Vali Hulusi Şahin ise konuşmasında seyyah İbn Battuta'nın 1333 yılında bölgeyi ziyaretine atıfta bulunarak Antalya'nın misafirperverliğini öne çıkardı. Şahin, COP31'in başarısının arkasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve yerel aktörlerin koordinasyon kabiliyetinin olduğunu belirtti.

Vali Şahin, organizasyon kapsamında 190'ın üzerinde ülke, 100'ün üzerinde devlet başkanı ve 50 binin üzerinde yabancı delege'nin Antalya'da ağırlandığını anımsatarak şehrin uluslararası organizasyonlardaki başarısına dikkat çekti.

toplantı katılımcıları ve kapanış:

Açılış konuşmalarının ardından protokol üyeleri ve katılımcılar günün anısına hatıra fotoğrafı çekti. Toplantıya Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, milletvekilleri Mustafa Köse, Tuba Vural Çokal, Kemal Çelik, Talat Dinçer, Fahri Özkan, TESKOMB Genel Başkanı Abdülkadir Akgül, Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil, Vakıfbank Genel Müdürü Osman Arslan, TESK Başkanı Mehmet Yiğiner, Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere ile siyasi parti temsilcileri, kooperatif başkanları ve birlik temsilcileri katıldı.

TİCARET BAKANI PROF. DR. ÖMER BOLAT, TÜRKİYE EKONOMİSİ BÜYÜK BİR BÜYÜME SAĞLADIĞINI BELİRTEREK, "BÜTÜN ALTYAPILAR, ÜSTYAPILAR VE ULAŞTIRMA AĞLARI YENİLENDİ. TÜRKİYE GÜÇLÜ BİR SANAYİ ÜLKESİ HALİNE GELDİ. GÜÇLÜ BİR ORDUMUZ VE SAVUNMA SANAYİMİZ OLDU. DÜNYA BİRÇOK ALANDAKİ BAŞARILARIMIZI KONUŞUYOR. ÇOK DAHA İYİ NOKTALARA GELECEĞİZ" DEDİ.