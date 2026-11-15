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Adana'da ulaşımı rahatlatacak hamle: D-400'de dört seviyeli kavşak hedefi

Güngör Geçer, D-400'de dört seviyeli kavşak, Metro 2. Etap ve Yedigöze su projesiyle Adana'nın ulaşım ve su sorunlarını çözmeyi hedeflediklerini söyledi.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 11:17

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EDİTÖR: Caner Şahin

Adana'da ulaşımı rahatlatacak hamle: D-400'de dört seviyeli kavşak hedefi

projelerde son durum:

Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, D-400 karayolu üzerindeki düzenlemelere ilişkin kapsamlı bir programı vatandaşlarla paylaştı. Yapılan çalışmalardan birinin tamamlandığını belirten Geçer, ikincisinin Asri Mezarlık önünde, üçüncüsünün ise Mobilyacılar Sitesi önünde yapılacağını söyledi. Planlandığı şekilde dört farklı seviyeli kavşak tamamlandığında, Mobilyacılar Sitesi'nden Şakirpaşa'ya kadar kesintisiz ulaşım hedefleniyor.

Geçer, ayrıca Öğretmenler Bulvarı'nda planlanan düzenleme ile D-400'den Turgut Özal Bulvarı ve Medline kavşağı'na kadar uzanan hattın ciddi şekilde rahatlatılacağını vurguladı.

beyceli ziyareti ve mahalle talepleri:

Geçer, Sarıçam İlçesi Beyceli Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek mahallenin sorun ve taleplerini dinledi. Beyceli'de yürütülen çalışmalar arasında Zembilci Bulvarı düzenlemesi ve Buruk Mezarlığı çevresindeki hatların rahatlatılması yer alıyor. TOKİ bölgelerinde artan ulaşım ihtiyacı nedeniyle bir yeni yol daha açılmasının planlandığını belirtti.

Toplantıda mahalle muhtarı Hakkı Şimşek de belediye hizmetleri için teşekkürlerini iletti.

toplu taşımada metro vurgusu:

Geçer, yeni yolların trafiği hafifleteceğini ancak kalıcı çözümün toplu taşımadan geçtiğini ifade etti. Buna bağlı olarak Metro 2. Etap çalışmalarının geliştirilip başlatılması gerektiğini söyledi; proje hazır olduğunu ve kaynak sağlanır sağlanmaz çalışmalara başlanacağını belirtti.

Geçer, şehirdeki yolcu yoğunluğunu şu verilerle açıkladı: Günde 50 bin kişinin gittiği Şehir Hastanesi, yaklaşık 50 bin öğrencinin bulunduğu Çukurova Üniversitesi ve Organize Sanayi Bölgesi'nde 60 bine yakın nüfusun etkili olduğu hatırlatıldı. Sabahları otoyollarda yaşanan yoğunlukların metroyla önemli ölçüde azalacağı vurgulandı.

yedigöze su projesi ve temizlik çağrısı:

Yedigöze Barajı'ndan su getirme projesinde sona yaklaşıldığını söyleyen Geçer, proje tamamlandığında Ceyhan, Kozan, İmamoğlu ve Sarıçam ilçelerindeki köylerin su problemlerinin çözülmüş olacağını açıkladı.

Geçer ayrıca kentin temizlik sorununa değinerek, bu meselenin kurumların tek başına çözemeyeceğini, vatandaşların da katkı sağlaması gerektiğini belirtti. Çöp konteynerlerinin düzenli kullanımı, çevre temizliği ve sokakların korunmasının önemine işaret ederek, sivrisineklerle mücadelede larva döneminde yapılacak çalışmalara dikkat çekti.

Toplantıda Geçer, belediyenin yürüttüğü yoğun temizlik çalışmalarına rağmen halkın desteğinin kritik olduğunu vurguladı ve daha yaşanabilir bir Adana için ortak sorumluluk çağrısında bulundu.

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ GÜNGÖR GEÇER, SARIÇAM İLÇESİ BEYCELİ MAHALLESİ&#039;NDE HALKLA...

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ GÜNGÖR GEÇER, SARIÇAM İLÇESİ BEYCELİ MAHALLESİ'NDE HALKLA BİR ARAYA GELDİ, SORUNLARI VE İSTEKLERİ DİNLEDİ, YAPILAN VE YAPILACAK HİZMETLERİ ANLATTI.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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