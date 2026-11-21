Sivas'ta uygulamada dikkat çeken müdahale

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde kurdukları uygulama noktasında kontrol yaptıkları sırada bir otomobilin motor kısmından kedi sesi geldiğini fark etti. Ekiplerden bir polis memuru sesin geldiği yöne yönelerek aracı inceledi.

Müdahalenin ayrıntıları:

Polis memuru, kaputu açarak motor bölümüne ulaşmaya çalıştı. Bir süre kediye erişmek için çaba gösteren trafik polisi, sonunda kediyi bulunduğu yerden çıkardı ve durumunu kontrol etti.

Duyarlılık ve takdir:

Polis memurunun dikkati ve merhameti, olayın ardından yürekleri ısıttı ve çevreden olumlu tepkiler aldı.

SİVAS’TA UYGULAMA NOKTASINDA DURDURULAN ARAÇTAN KEDİ SESİ GELDİĞİNİ FARK EDEN POLİS MEMURU, KEDİYİ BULUNDUĞU YERDEN ÇIKARDI. POLİS MEMURUNUN DİKKATİ, GÖNÜLLERİ FETHETTİ.