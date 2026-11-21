Olayın gelişimi:

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Akyuva köyünde meydana gelen olayda, iddialara göre aralarında husumet bulunan Ümit Ç., henüz bilinmeyen bir nedenle eniştesi Münir Ç. tarafından tabancayla vuruldu. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Ümit Ç. olay yerinde hayatını kaybetti.

Müdahale ve tedavi:

Silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye intikal eden sağlık ekipleri, ağır yaralı Münir Ç.'yi aynı silahla kendini vuran halde buldu ve derhal hastaneye kaldırdı. Zanlı yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı; doktorların müdahalesine rağmen olaydan 3 gün sonra yaşamını yitirdi.

Soruşturmanın seyri:

Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında olayın meydana geliş biçimi, kullanılan silah ve taraflar arasındaki husumetin boyutu üzerinde çalışmalar sürüyor. Yetkililer, delil toplama ve tanık ifadelerinin alınmasına yönelik işlemlerin devam ettiğini bildirdi.

YOĞUN BAKIM SERVİSİNDE TEDAVİ ALTINA ALINAN MÜNİR Ç., DOKTORLARIN MÜDAHALESİNE RAĞMEN BUGÜN HAYATINI KAYBETTİ.