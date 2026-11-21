Kilis'te trafik güvenliği çağrısı

Kilis'te yapılan açıklamada, motosiklet sürücülerinin yolculuk öncesinde mutlaka kask takmaları istendi. Yetkililer kask kullanımının hem olası kazalarda baş bölgesini koruduğunu hem de hayati riskleri azalttığını vurguladı.

kaskın önemi:

Açıklamada, kaskın yalnızca bir yasal gereklilik olmadığı, aynı zamanda kişisel güvenlik açısından kritik rol oynadığı belirtildi. Muhtemel bir trafik kazasında baş bölgesini koruyan kaskın, ciddi yaralanma ve ölüm riskini azaltmada etkili olduğunun altı çizildi.

sürücülere yapılan çağrı:

Sürücülere yönelik çağrıda, yolculuk öncesi kask takmanın alışkanlık haline getirilmesi istendi ve güvenlik önlemlerine uyulmasının trafik güvenliğine katkıda bulunacağı ifade edildi.

KİLİS'TE MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİNE KASK KULLANIMI ÇAĞRISI