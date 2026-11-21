kazanın detayları

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde, Ankara istikameti Yenimahalle mevkiinde meydana gelen olayda, şehirler arası yolcu otobüsleri, otomobiller, tırlar, kamyonlar ve panelvanların da aralarında bulunduğu 14 araçın karıştığı zincirleme trafik kazası kaydedildi.

ilk müdahale ve yaralananlar:

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 15 kişi yaralandı; yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldı ve ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

ulaşım ve soruşturma:

Kaza nedeniyle otoyolda ulaşım iki şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Olay yerinde emniyet ve kurtarma çalışmaları sürerken, jandarma ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı ve trafik akışını yeniden normalleştirmek için çalışmalar devam ediyor.

ANADOLU OTOYOLU’NUN SAKARYA GEÇİŞİNDE ŞEHİRLER ARASI YOLCU OTOBÜSLERİ, OTOMOBİLLER, TIRLAR, KAMYONLAR VE PANELVANLARIN DA ARALARINDA BULUNDUĞU 14 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA İLK BELİRLEMELERE GÖRE 15 KİŞİ YARALANDI.