Dolar 49,4141 +0,08%
Euro 55,5873 +0,62%
Bist 12.013,33 -0,87%
Altın Gram 6.638,70 +1,72%
EUR/USD 1,1227 +0,63%
Brent Petrol 105,28 -0,74%
--°

Ağrı'da Durupınar araştırmasında koridor ve üç katlı oluşum bulguları radar verileriyle ayrışıyor

Durupınar'da radar çalışmalarının %20'si tamamlandı. Koridor ve oda benzeri yapılar ile üç katlı oluşum belirlendi; karbon-14 analizleri sürüyor.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 17:14

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Ağrı'da Durupınar araştırmasında koridor ve üç katlı oluşum bulguları radar verileriyle ayrışıyor

Durupınar formasyonunda devam eden saha çalışmaları ve ilk veriler

Recep Tayyip Erdoğan Kültür ve Kongre Merkezi Selçuklu Konferans Salonu'nda düzenlenen 8. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu'nda, Durupınar Formasyonu'nda yürütülen araştırmaların son durumu paylaşıldı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Durupınar Formasyonu Araştırma Projesi Başkanı Prof. Dr. Cenker Atilla radar çalışmalarının %20'sinin tamamlandığını bildirerek, alandan elde edilen bulgular hakkında bilgi verdi.

Arazi bulguları ve jeolojik değerlendirme:

Atilla, saha çalışmalarında daha önce raporlanan koridor benzeri yapılar ve bunların çevresindeki oda benzeri boşluklar'ın kendi ekiplerinin verilerinde de tespit edildiğini aktardı. Araştırmada dikkat çeken diğer bir unsur ise formasyonda belirlenen üç katlı jeolojik oluşum oldu. Atilla, bu üç katlı yapının kutsal kitaplardaki tanımlarla ilişkilendirilebileceğine dikkat çekse de mevcut verilerin kesin bir sonuca ulaşmak için yetersiz olduğunu ve tespit edilen yapıların jeolojik kaynaklı olma ihtimalinin göz önünde tutulması gerektiğini vurguladı.

Radar verilerinin tamamlanmasının ardından formasyonun yer altı yapısı ile yüzey arasındaki bağlantıların daha ayrıntılı biçimde değerlendirilebileceği bildirildi. Arazi sonrası dönemde ekiplerin arkeometrik analizlere ağırlık verdiği, radar bulguları ile birlikte toprak ve taş numunelerinin laboratuvar incelemelerine gönderildiği belirtildi.

Analizler, örnekler ve ziyaretçi çalışmaları:

Araştırmada az miktarda yanmış ahşap kalıntısı bulunduğu, bu örneklerin hem ağaç türünün hem de yaşının belirlenmesi amacıyla incelemeye sevk edildiği açıklandı. Karbon-14 analizlerinin Türkiye ve Fransa'daki laboratuvarlarda sürdüğü, Fransa'daki laboratuvardan yaklaşık 15 gün, Türkiye'deki analizlerden ise yaklaşık 3 ay içinde sonuç alınmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Toprak numuneleri de çalışmanın önemli bir parçasını oluşturuyor; ekiplerin yaklaşık 18 metre derinliğe kadar örnek aldığı ve önceki analizlerin formasyon içindeki organik madde miktarının çevre alanlardan farklılık gösterdiğine işaret ettiği bildirildi. Yeni analizlerle bu bulguların doğrulanması ve daha kapsamlı veriler elde edilmesi hedefleniyor.

Araştırma ekipleri ayrıca Durupınar Formasyonu'nun tanıtımına yönelik adımlar atıyor. 1987'de yapılan ziyaretçi merkezi modeline dayanarak, formasyonun mevcut görünümünü yansıtan ışıklandırmalı bir üç boyutlu model hazırlandı; bölgedeki ilginin artması amacıyla yaklaşık 2 metre boyunda ahşap bir Nuh'un Gemisi maketi yaptırma planı da bulunuyor. Atilla, bilimsel verilerin ziyaretçilere anlaşılır biçimde aktarılmasının önemini vurguladı.

Sempozyumun açılışında konuşan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi çalışmalarının tarih, kültürel miras ve bilimsel araştırmalar açısından önem taşıdığını belirtti. Etkinlikte beş oturumda toplam 100 bildiri sunulacağı, farklı disiplinlerden araştırmacıların bir araya gelmesinin uluslararası akademik iş birliklerini güçlendirmesi ve bölgeye yeni perspektifler kazandırmasının hedeflendiği ifade edildi.

VIII. ULUSLARARASI AĞRI DAĞI VE NUH’UN GEMİSİ SEMPOZYUMU’NDAN FOTOĞRAF

VIII. ULUSLARARASI AĞRI DAĞI VE NUH’UN GEMİSİ SEMPOZYUMU’NDAN FOTOĞRAF

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kadın çiftçiler incirle, toprak ve geleceğe yatırım yaptı
images

Bilim festivali Bartın'ı teknoloji ve merak merkezi yaptı
images

Samsun'da Mustafa Demir şehir kütüphanesi açılışa hazırlanıyor
images

Marmaris ekimde kültür, sanat ve denizde yoğun bir hafta yaşayacak

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Düzce'de hayatını kaybeden Üsküdar başkanvekilinin naaşı İstanbul'a gönderildi

Uyuşturucu ticaretine darbe: Yenişehir'de 1.256 sentetik ecza hapı ele geçirildi

İş yeri kurşunlandı: Sarıyer'de motosikletli iki şüpheli bir kişiyi yaraladı

kurtulmuş-la russa roma'da parlamentolar arası işbirliğini büyütme çağrısı yaptı

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı

Kahta'da kavşakta çarpışma: 4 yaralı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor