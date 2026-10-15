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Bilim festivali Bartın'ı teknoloji ve merak merkezi yaptı

Bartın Üniversitesi'nde 15-17 Ekim tarihlerinde düzenlenen Bilim Festivali'nde TB2 Bayraktar İHA ve Canik Man adlı dans eden robot yoğun ilgi gördü.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 17:24

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Bilim festivali Bartın'ı teknoloji ve merak merkezi yaptı

Festival açılışı ve robotun gösterisi:

Bartın Üniversitesi tarafından 15-17 Ekim tarihlerinde Kutlubey Kampüsü'nde ilk kez düzenlenen Bilim Festivali, protokol ve halkın yoğun katılımıyla kapılarını açtı. Açılışa Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, polis ve askeri erkan ile çok sayıda kurum temsilcisi, öğrenci, öğretmen ve vatandaş katıldı.

Açılış töreninde öğrencilerin ilgisini çeken en dikkat çekici unsurlardan biri dans eden robot Canik Man oldu. Canik Man vali Nurtaç Arslan'ı dans ederek karşıladı, Arslan ile tokalaştı ve protokolün alkışını aldı. Robotun da aralarında olduğu gösteri ekibi, robot kostümlü kişiler tarafından tutulan açılış kurdelesinin törene katılan protokol üyeleriyle birlikte kesilmesini sağladı.

Canik Man'in sahne performansı:

Tören sonrasında Canik Man kısa bir dans gösterisi sundu; performans alandakileri gülümsetirken, özellikle öğrenciler robotun çevresinden ayrılmadı. Canik Man, etrafını saran öğrencilere yeteneklerini sergilemeyi sürdürdü ve tören anlarında protokol üyelerinin de ilgisini çekti.

TB2 Bayraktar standı ve ziyaretçi ilgisi:

Festival alanında kurulan özel bir çadırda TB2 Bayraktar İnsansız Hava Aracı da sergilendi. 2014 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren TB2 Bayraktar'ın, Pençe, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Bahar Kalkanı gibi operasyonlarda Irak ve Suriye'de; Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ Savaşı'nda; Libya'daki iç savaşta ve Rusya ile Ukrayna savaşı kapsamında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde aktif olarak yer aldığı ziyaretçilere aktarıldı.

Türkiye sınırları içinde Ankara ve İstanbul dışındaki ilk gösteriminin Elazığ'da yapıldığı belirtilen TB2 Bayraktar, sergilendiği ikinci il olarak Bartın'a karayolu ile getirildi. Stand, sıkı güvenlik önlemleri altında korunurken, sorumlu askerler ziyaretçilere aracın teknik özellikleri ve operasyonel kabiliyetleri hakkında bilgi verdi. Mühimmat yüklenerek uçuş yapabilen TB2 Bayraktar'ın başarısına ilişkin açıklamalar hem protokolü hem de öğrencileri gururlandırdı.

Teknoloji stantları ve uygulamalı eğitimler:

Festival alanında polis, jandarma, AFAD, itfaiye ve Orman gibi kurumların kullandığı teknoloji ve ekipmanlar da yer aldı. Katılımcılar, kurumların stantlarında sergilenen aletleri yakından inceleme fırsatı buldu.

Özellikle AFAD'ın deprem simülasyon tırında öğrencilere farklı şiddetlerde deprem sarsıntıları gösterilerek, yapılması gerekenler uygulamalı olarak anlatıldı. Deprem tırında öğrencilere deprem anında uygulanması gereken 'çök, kapan' yönteminin hedef küçültme açısından önemi uygulamalı şekilde öğretildi.

Üç gün sürecek festival boyunca kurulan bilim çadırları ve atölyeler, öğrenciler ve aileler için yeni ufuklar açmayı hedefliyor. Rektör Prof. Dr. Ahmet Akkaya, festivalin Batı Karadeniz Bölgesi için bir ilk olduğunu vurgulayarak herkesi etkinliklere davet etti; Vali Nurtaç Arslan da çocuklar ve gençler için yeni fırsatlar sağlayacağını umduğunu belirtti.

BARTIN ÜNİVERSİTESİ&#039;NDE BU YIL İLK KEZ DÜZENLENEN VE 3 GÜN SÜRECEK BİLİM FESTİVALİ&#039;NDE SERGİLENEN...

BARTIN ÜNİVERSİTESİ'NDE BU YIL İLK KEZ DÜZENLENEN VE 3 GÜN SÜRECEK BİLİM FESTİVALİ'NDE SERGİLENEN TB2 BAYRAKTAR İNSANSIZ HAVA ARACI VE DANS EDEN ROBOT YOĞUN İLGİ GÖRDÜ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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