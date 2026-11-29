Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Dezenformasyonla Mücadele Topluluğu (AİÇÜDMT) Kulüp Başkanı Yunus Emre Alpaslan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen Genç Liderler Buluşması'na katılarak üniversiteyi temsil etti. Etkinlik, genç liderlerin iletişim ve dijital medya alanındaki gelişmeleri değerlendirdiği bir platform sağladı.

Program ve katılımcılar:

Programa Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü Deniz Demir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci ve Ulusal Medya Koordinatörü Osman Küçükdalak gibi isimler katıldı. Oturumlarda iletişim stratejileri, dijital medya yönetimi ve dezenformasyonla mücadele mekanizmaları ele alındı.

Gençlerin öncelikleri:

Genç liderlerin görüş alışverişinde bulunduğu buluşmada, dijital medya alanındaki gelişmeler ile doğru bilgiye erişim konusunun önemi vurgulandı. Katılımcılar, dezenformasyonla mücadelede gençlerin rolü ve etkili iletişim yolları üzerine değerlendirmeler yaptı.

Buluşma, AİÇÜDMT ve diğer üniversite temsilcileri arasında ağ kurma ve deneyim paylaşımı için bir fırsat sundu. Etkinlik, yerel temsilcilerin ulusal düzeyde yürütülen çalışmalarla bağlantı kurmasını sağlayarak gençlerin dezenformasyonla mücadelede daha aktif rol almasının önemini ortaya koydu.

AĞRI’DA GENÇ LİDERLER İLETİŞİM VE DEZENFORMASYONLA MÜCADELE İÇİN BULUŞTU