Ağrı'da sabahın buzlu sürprizi: park halindeki araçların camları dondu

ağrı'da sabahın buz tabakası:

Ağrı'da sabahın erken saatlerinde etkisini gösteren dondurucu soğuk hava, şehirde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Gece boyunca devam eden düşük sıcaklıklar sonucu park halindeki araçların ön ve yan camları ile aynalarında kalın buz tabakaları oluştu.

sürücüler camları temizlemek zorunda kaldı:

Sürücüler, araçlarını kullanabilmek için yola çıkmadan önce cam ve aynalardaki buzları temizlemek zorunda kaldı. Sabah saatlerinde araçlarının başına gelen sürücüler, görüş mesafesini sağlamak için buzları kazıyıp temizleyerek yola çıktı.

VATANDAŞLAR ARAÇLARINI KULLANABİLMEK İÇİN CAMLARDAKİ BUZLARI TEMİZLEMEK ZORUNDA KALDI.