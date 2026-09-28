Dolar 48,9770 +0,12%
Euro 55,7130 -0,05%
Bist 12.615,56 -2,20%
Altın Gram 6.568,01 -3,47%
EUR/USD 1,1370 -0,20%
Brent Petrol 98,88 +1,48%
--°

Ağrı'da tekne formasyonunda toprağın beklenmedik organik zenginliği

Doğubayazıt'taki tekne biçimli alandan alınan toprak örneklerinde çevreye göre üç kat fazla organik madde tespit edildi; analizler kışta sürecek.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 10:27

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Ağrı'da tekne formasyonunda toprağın beklenmedik organik zenginliği

Araştırma çalışmaları ve saha bulguları

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi bünyesindeki Nuh’un Gemisi Araştırma Projesi Başkan Yardımcısı Andrew Jones tarafından yürütülen saha çalışmaları Doğubayazıt'ta devam ediyor. Bu yıl yapılan radar taramaları, yer altında dik açılar, muhtemel tüneller, katmanlar ve boşluklar olduğuna işaret eden anomali izleri ortaya koydu. Bazı boşlukların yüzeyin 3–4 metre altında, bazılarının ise 13 metre derinliğe kadar uzandığı belirlendi; bu alanların incelenmesi için ilk kez karotlu sondaj uygulandı.

Jones, bir noktada 18 metre derinliğe kadar sondaj yapıldığını, diğer noktalarda ise 5, 6, 7 ve 8 metre derinliklerde çalışmalar yürütüldüğünü aktardı. Çalışmalar kapsamında alınan 300'den fazla numune Ankara Üniversitesi laboratuvarına gönderildi ve analiz süreçleri başlatıldı.

Araştırmada bulunan organik artış:

2024 yılı toprak araştırmalarının dikkat çekici sonucu, tekne biçimli bölümdeki toprağın hemen dışındaki alana kıyasla 3 kat daha fazla organik madde içermesiydi. Jones, Atatürk Üniversitesi'nde yapılan çalışmaların da benzer yönde bulgular verdiğini belirtti ve bu sonucun bölgenin jeolojik ve arkeolojik değerlendirmelerinde önem taşıdığını vurguladı.

Yeni alınan numunelerde özellikle çürümüş ahşap gibi yüksek organik maddeler, hayvan kalıntıları ve insan faaliyetlerine ilişkin izler üzerinde durulacağı bildirildi. Jones, bu tür bulguların interpretasyonunun, hem doğal süreçler hem de geçmiş insan etkinliklerinin ayırt edilmesine yardımcı olacağını söyledi.

Uluslararası ilgi ve izlenecek yol:

Projeye uluslararası ilgiden de söz eden Jones, bu yıl farklı ülkelerden belgesel ekiplerinin çalışmaları görüntülediğini aktardı. Alınan numunelerin analizleri kış boyunca sürecek ve sonuçların değerlendirilmesinin ardından gelecek yıl yaz başında kapsamlı bir rapor hazırlanmasının beklendiği bildirildi.

Jones'in açıklamaları, hem saha verilerinin sistematik olarak değerlendirilmesinin önemini hem de bulunan organik zenginliğin bölgedeki araştırmaların yönünü etkileyebileceğini gösteriyor. Analiz sonuçları, araştırmanın sonraki aşamaları ve rapor metinleri için belirleyici olacak.

AĞRI’DA NUH’UN GEMİSİ ARAŞTIRMASINDA 3 KAT FAZLA ORGANİK MADDE BULUNDU

AĞRI’DA NUH’UN GEMİSİ ARAŞTIRMASINDA 3 KAT FAZLA ORGANİK MADDE BULUNDU

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sinop'ta ormancılık 2027 hedefi için yol haritası oluşturuldu
images

İtfaiye haftasında Elazığ'da ücretsiz fidan dağıtımı
images

Develi'de yağışın aniden bastırması günlük yaşamı aksattı
images

Rize'de Derepazarı'nda normalleşme için hasar tespit ve destek seferberliği

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kuşadası’nda restoranlarda gıda güvenliği ve ruhsat denetimleri artırıldı

Ben-Gvir’in Mescid-i Aksa’daki eylemi statükoyu yeniden tartışmaya açtı

Mutfak penceresinden girerek bıçakla tehditle cüzdan gaspı yapan şüpheli tutuklandı

MKE'de hayatını kaybeden işçi Kırıkkale'de toprağa verildi

TREND HABERLER

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi