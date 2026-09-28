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Tunceli'de iki nehir yağışın ardından farklı renklerde aktı

Tunceli'de Munzur ve Pülümür nehirleri yağış sonrası buluştu; berrak Munzur ile toprak taşıyan kahverengi Pülümür ayrı renklerde akarak dikkat çekti.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 11:18

GÜNCELLEME: 28 Eylül 2026 - 11:21

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EDİTÖR: Aslı Han

Tunceli'de iki nehir yağışın ardından farklı renklerde aktı

Manzara ve nedenleri:

Tunceli’nin yüksek kesimlerinde etkili olan yağışların ardından kent merkezinde Munzur ve Pülümür nehirlerinin birleştiği noktada dikkat çeken görüntüler oluştu. Munzur Nehri berrak görünümünü büyük oranda korurken, Pülümür Nehri yağışla birlikte taşıdığı toprak nedeniyle kahverengiye dönerek bulanıklaştı. İki farklı görünüm, birleşme noktasında suların bir süre birbirinden ayrılmış şekilde akmasına yol açtı.

Bu ayrışma, nehirlerin debisi ya da kimyasal bir ayrımından ziyade yağışın getirdiği yüzeysel toprak taşınımının etkisiyle açıklanıyor. Suların renk farkı birleşme alanında net bir sınır çizgisi oluşturdu ve ortaya doğal bir tablo çıktı.

Gözlem ve yerel tepki:

Oluşan manzara, bölgede bulunan vatandaşların ilgisini çekti ve birleşme noktasındaki görüntüler, geçiş yapanların dikkatini topladı. Görüntü, nehirlerin aynı coğrafyada farklı özellikler taşıyabildiğini somut şekilde gösterdi.

Yetkililerce yapılan açıklamalarda somut ölçüm veya ek tarih verilmemiş olmakla birlikte, yağış sonrası toprak taşımasının nehir rengindeki değişiklikte belirleyici olduğu vurgulanıyor. Bu tür doğal görünümler, yerel ekosistemin dinamiklerini anlamak açısından da dikkat çekiyor.

Özetle, Tunceli’deki iki nehrin birleştiği noktada oluşan renk ayrımı, yağışın coğrafi etkilerini gözler önüne seren, kısa süreli ama etkileyici bir doğa olayı olarak kayda geçti.

TUNCELİ’NİN YÜKSEK KESİMLERİNDE ETKİLİ OLAN YAĞIŞLARIN ARDINDAN MUNZUR VE PÜLÜMÜR NEHİRLERİ İKİ...

TUNCELİ’NİN YÜKSEK KESİMLERİNDE ETKİLİ OLAN YAĞIŞLARIN ARDINDAN MUNZUR VE PÜLÜMÜR NEHİRLERİ İKİ FARKLI RENGE BÜRÜNDÜ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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