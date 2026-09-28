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Bolvadin'de Damlalı Dede mesire alanı ihmalle harabeye döndü

Bolvadin'deki Damlalı Dede Mesire Alanı, gelişi güzel bırakılan çöpler, kırılan levhalar ve tahrip edilen fotoğraflarla bakımsızlıktan harabeye döndü.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 11:27

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EDİTÖR: Aslı Han

Bolvadin'de Damlalı Dede mesire alanı ihmalle harabeye döndü

Bolvadin'de Damlalı Dede mesire alanı:

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Kemerkaya köyü sınırlarında bulunan Damlalı Dede Mesire Alanı, 2018'de düzenlenip hizmete açılmasından bu yana son dönemde artan bakımsızlık ve vandalizm nedeniyle kullanılmaz hale geldi. Alanı inceleyenler, birçok noktada biriken atıklar ve hasarlı altyapı unsurları gördüklerini aktarıyor.

Çevre kirliliği ve altyapı zararları:

Ziyaretçiler tarafından gelişigüzel bırakılan çöpler alanın birçok bölümünde yığınlar oluşturdu. Alkol şişeleri, yemek atıkları ve plastik atıklar doğal dokuyu bozarken, güvenlik amacıyla yapılan demir korkulukların kişi veya kişilerce kırıldığı tespit edildi. Ayrıca özel olarak yapılmış mangal üniteleri kullanılmayıp yerine yere taş konularak kontrolsüz ateş yakılması yangın riski oluşturuyor.

Bu durum, hem mesireyi kullanan ailelerin güvenliğini tehdit ediyor hem de bölgenin doğal ve rekreasyonel değerini azaltıyor. Yerel sakinler, alanın düzenli temizliği ve onarımı için acil önlem alınmasını istiyor.

Levhalar, hatıra fotoğrafı ve kültürel tahribat:

Mesire alanının girişindeki "Kemerkaya Muhtarlığı Damlalı Dede" yazılı levhanın yerinden sökülüp sürüklendiği, bölgenin tarihini anlatan tarihçe levhasının ise tamamen yok edildiği bildirildi. Açılışta çekilen hatıra fotoğrafındaki kişilerin yüzlerinin sert ve kesici cisimlerle kazınarak tahrip edilmesi, olayın boyutunu gözler önüne seriyor.

Özellikle 2018-2022 yılları arasında Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Akif Özkaldı ile yerel halkın birlikte yer aldığı açılış fotoğrafındaki yüzlerin zarar görmesi; hem kişisel hem de toplumsal bir hafızanın yok edilmesi endişesini doğurdu.

Köy sakinleri ve duyarlı vatandaşlar, mesire alanının temizlenmesini, kırılan ve sökülen levhaların yerine konmasını, tahrip edilen bölümlerin onarılıp korunma altına alınmasını talep ediyor. Yetkililerden gelen somut bir müdahale henüz paylaşılmadı; bölge sakinleri ise alanın yeniden düzenlenmesi için çağrıyı sürdürüyor.

AFYONKARAHİSAR’IN BOLVADİN İLÇESİNE BAĞLI KEMERKAYA KÖYÜ’NDE YER ALAN VE 2018 YILINDA DÜZENLENEREK...

AFYONKARAHİSAR’IN BOLVADİN İLÇESİNE BAĞLI KEMERKAYA KÖYÜ’NDE YER ALAN VE 2018 YILINDA DÜZENLENEREK VATANDAŞLARIN HİZMETİNE SUNULAN DAMLALI DEDE MESİRE ALANI, BAKIMSIZLIK VE SORUMSUZ KİŞİLERİN TAHRİBATI NEDENİYLE ADETA HARABEYE DÖNDÜ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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