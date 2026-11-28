Elif Işık Avrupa üçüncüsü oldu:

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcusu Elif Işık, Romanya'nın başkenti Bükreş'te 26-28 Kasım 2026 tarihlerinde düzenlenen Avrupa Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası'nda tatamiye çıkarak Avrupa 3'üncüsü oldu ve ülkemize bronz madalya kazandırdı.

Turnuvada toplam 58 milli sporcu (35 kız, 23 erkek) ay-yıldızlı bayrağı temsil etti. Elif, kızlar 29 kilogram kategorisinde zor rakiplerini geride bırakarak kürsüye çıktı.

Mücadele ve madalya:

"Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenen Avrupa Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası’nda ülkemi ve memleketim Ağrı’yı temsil ederek Avrupa 3’üncüsü olmanın tarifsiz gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızı kürsüye taşımak en büyük hayalimdi. Bu yolda benden desteğini hiç esirgemeyen, her zaman yanımda olan kıymetli antrenörüm Bedran Erim’e, federasyonumuza, dualarıyla bana güç veren aileme ve güzel Ağrı’mızın güzel insanlarına çok teşekkür ederim. Ayrıca bu heyecanlı anımda beni telefonla arayarak sevincime ortak olan ve güzel dilekleriyle moral veren Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Sayın Ahmet Çelebi’ye de şükranlarımı sunuyorum. Bu bronz madalya sadece bir başlangıç. Çok daha fazla çalışarak ülkemize ve şehrimize yeni şampiyonluklar kazandırmak için mücadeleme devam edeceğim."

Tebrik ve beklentiler:

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, elde edilen bu tarihi başarının ardından Elif'i telefonla arayarak tebrik etti. Çelebi, sporcunun azminin tüm Ağrı'yı ve Türkiye'yi gururlandırdığını belirterek Elif Işık ile antrenörü Bedran Erim'e başarılarının devamını diledi.

AĞRILI MİLLİ TEKVANDOCU ELİF IŞIK’TAN AVRUPA ÜÇÜNCÜLÜĞÜ