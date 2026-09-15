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Ahilik geleneği Düzce'de esnaf ve yöneticilerin gündemindeydi

Düzce'de 39. Ahilik Haftası kapsamında Vali Mehmet Makas, esnaf temsilcileriyle bir araya gelerek Ahilik kültürünün toplumsal ve ekonomik önemini ele aldı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 12:36

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Ahilik geleneği Düzce'de esnaf ve yöneticilerin gündemindeydi

Vali Mehmet Makas ile buluşma

39. Ahilik Haftası çerçevesinde düzenlenen programda Ticaret İl Müdür vekili Mevlüt Demir ve beraberindeki heyet, Vali Mehmet Makas ile görüştü. Ziyarette Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bülent Keser ve Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkan vekili Atilla Şişman de yer aldı.

Ahiliğin toplum ve ekonomi açısından rolü:

Toplantıda, Ahilik kültürünün esnaf ve sanatkarlar arasındaki dayanışmayı, güveni ve yardımlaşmayı güçlendiren temel bir değer olduğu vurgulandı. Katılımcılar, Ahilik anlayışının hem meslek ahlakını hem de yerel ekonomik ilişkileri şekillendirdiğini belirtti.

Geleceğe aktarım ve hedefler:

Vali Mehmet Makas, Ahiliğin köklü medeniyet miraslarından biri olduğunu ifade ederek, birlik, beraberlik ve paylaşma kültürünün geliştirilmesinde bu geleneğin önemine dikkat çekti. Makas, Ahilik değerlerini yaşatan ve mesleklerini bu anlayış doğrultusunda sürdüren tüm esnaf ve sanatkarlara teşekkür etti.

Etkinliklerin amacı, yüzyıllardır süregelen Ahilik kültürünü gelecek nesillere aktarmak ve yerel esnaf dayanışmasını daha da güçlendirmektir. Ziyaret kapsamında ortaya konan değerlendirmeler, önümüzdeki dönemde sürdürülecek çalışmalar için yol gösterici nitelik taşıyor.

39. AHİLİK HAFTASI KAPSAMINDA DÜZCE’DE DÜZENLENEN PROGRAM ÇERÇEVESİNDE, TİCARET İL MÜDÜR VEKİLİ...

39. AHİLİK HAFTASI KAPSAMINDA DÜZCE’DE DÜZENLENEN PROGRAM ÇERÇEVESİNDE, TİCARET İL MÜDÜR VEKİLİ MEVLÜT DEMİR VE BERABERİNDEKİ HEYET, VALİ MEHMET MAKAS İLE BİR ARAYA GELDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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