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Bakka yönetim kurulu Yenice Ihlamur Terasta toplandı

Bakka Yönetim Kurulu 2026 Eylül'de Yenice Ihlamur Terasta toplandı; valiler ve ajans yetkilileri destek programları, strateji ve lobi çalışmalarını değerlendirdi.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 12:42

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bakka yönetim kurulu Yenice Ihlamur Terasta toplandı

Toplantı ve katılımcılar:

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın 2026 yılı Eylül ayı Ajans Yönetim Kurulu Toplantısı Yenice Ihlamur Terasta gerçekleştirildi. Toplantıya Karabük Valisi Oktay Çağatay başkanlık etti.

Çalışmaya, Bartın Valisi Dr. Nurtaç Arslan, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Yönetim Kurulu üyeleri ile Ajans Genel Sekreteri Mehmet Çetinkaya ve ajans personeli katıldı.

Gündem ve sunumlar:

Ajans Genel Sekreteri Mehmet Çetinkaya tarafından kurumun yürüttüğü mevcut çalışmalar hakkında kapsamlı bir bilgilendirme sunumu yapıldı. Sunumun ardından, bir önceki Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararlar doğrultusunda gerçekleştirilen faaliyetler değerlendirildi ve gelinen aşama ele alındı.

Strateji ve öncelikler:

Toplantıda ayrıca stratejik konular ve lobi faaliyetleri, kurumsal gelişim çalışmaları, mali ve teknik destekler ile sonuç odaklı program faaliyetleri ele alınarak değerlendirmeler yapıldı. Tartışmalar, ajansın gelecek dönem destek programlarının öncelik ve uygulama yaklaşımına ilişkin görüşlerin şekillenmesine zemin hazırladı.

BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2026 YILI EYLÜL AYI AJANS YÖNETİM KURULU TOPLANTISI, YENİCE IHLAMUR...

BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2026 YILI EYLÜL AYI AJANS YÖNETİM KURULU TOPLANTISI, YENİCE IHLAMUR TERASTA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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