Ahilik haftasında Kırşehir'de ekonomi ve güvenlik vurgusu

Ahilik haftası açılışı:

Kırşehir merkezli düzenlenen ve bir hafta boyunca sürecek Ahilik Haftası, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla başladı. Bakan Bolat, program öncesinde Ahilik teşkilatının kurucusu Ahi Evran-ı Veli'nin kabrini ziyaret etti ve ardından kortej yürüyüşüne katılarak Cacabey Meydanı'ndaki açılış programına yürüdü. Açılışta konuşan Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, Ahiliğin Türk-İslam kültüründeki rolüne dikkat çekti.

Vali Demiryürek, Ahiliğin İslamiyet ile Türkmen kültürünü harmanlayan, nesiller boyu ticaretin yazılı olmayan hukuku ve geleneğini yaşatan bir müessese olduğunu belirtti. Kendini "kepenk açmış bir esnaf çocuğu" olarak tanımlayan Demiryürek, Ahiliğin yalnızca bir haftalık kutlama değil, toplumun sessiz ama kuvvetli omurgasına sahip çıkma çağrısı olduğunun altını çizdi.

Ekonomik büyüme vurgusu:

Törenin şeref konuğu olarak konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, son 23 yılda ekonomik büyümeye ilişkin rakamsal değerlendirmeler paylaştı. Bolat, Türkiye ekonomisinin 23 yılda 238 milyar dolardan, Haziran itibarıyla 1,7 trilyon dolara ulaştığını belirterek bunun "dolar bazında 7 kata varan bir büyüme" olduğunu söyledi. Bakan, halk için en önemli hizmetlerden birinin ekonomiyi büyütmek olduğunu vurguladı.

Bolat konuşmasında, Türkiye'nin siyasi ve ekonomik istikrarı sayesinde ekonomik gelişme hızında dünyanın dikkatini çeken bir ülke haline geldiğini ifade etti ve "Türkiye çok şükür siyasi ve ekonomik istikrarıyla ekonomik gelişme hızında dünya liginde imrenilen ve rol model olarak takip edilen bir ülke konumuna yükselmiştir" sözlerini kullandı.

Güvenlik, dış politika ve bölgesel ortam:

Bakan Bolat ayrıca çevre coğrafyadaki çatışmalara dikkat çekti; kuzeyde, güneyde, doğuda ve batıda sıcak savaşların sürdüğünü belirterek Türkiye'nin kendi güvenliğini koruduğunu aktardı. Bolat, "Hamdolsun, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu topraklarda 42 yıllık terör belasını yok ettik" diyerek, etrafındaki ateş çemberinin halkımıza yansımamasını sağladıklarını ve toprakların bir santimetrekarelik bölümüne ateş düşürülmediğini kaydetti. Başarılı siyasi ve dış politika yönetimi ile güçlü ordunun ve savunma sanayinin ülkenin konumunu güçlendirdiğini ifade eden Bolat, Türkiye'nin bu kazanımlarla "yıldız gibi parladığını" belirtti.

Program, Ahiliğin kültürel ve ekonomik boyutlarına yapılan vurgu ile devam ederken, yerel katılımcılar ve esnaf temsilcileri de etkinliklerde yer aldı. Haftanın ilerleyen günlerinde çeşitli atölye, söyleşi ve geleneksel etkinliklerin gerçekleştirilmesi planlanıyor.

KIRŞEHİR MERKEZLİ OLARAK KUTLANAN VE BİR HAFTA BOYUNCA ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE DEVAM EDECEK AHİLİK HAFTASI, TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT’IN KATILIMIYLA BAŞLADI.