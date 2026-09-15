Ahilik mirası meslek liselere yol gösteriyor

Samsun Ticaret İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Türklerde Ahilik Kültürü ve Esnaf Teşkilatı Paneli", Canik Belediyesi Sezai Karakoç Canik Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Ahilik Haftası kapsamındaki etkinlikte, meslek lisesi öğrencilerine Ahilik kültürünün temel ilkeleri ve esnaf teşkilatının mesleki hayattaki rolü akademik bir çerçevede aktarıldı.

Panelde öne çıkan görüşler:

Programın açılış konuşmasını yapan Samsun Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu, Ahilik teşkilatının meslek lisesi öğrencileri için önemine vurgu yaparak, panelden ecdada dair çok şey öğrenerek ayrılmalarını diledi. Turpçu, "Bu panelden ecdada dair çok şey öğrenerek ayrılacaksınız. Ahilik teşkilatı siz meslek liseliler açısından çok önemli. Yarın her biriniz meslek sahibi olacak, bir zanaatın icrasıyla meşgul olacaksınız. Burada anlatılanlar sizler için çok kıymetli. Buradan bir şeyler öğrenerek ayrılmanız bile çok önemli" ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Murat Tural ise Ahiliğin yalnızca örgütsel bir yapı olmadığını, aynı zamanda bir karakter ve değerler bütünü olduğunu belirtti. Tural, Ahi Evran’ın hem tarihsel hem menkıbevi yönlerine değinerek söz konusu anlatıların toplumdaki güçlü imajı yansıttığını söyledi. Tural ayrıca Ahilik teşkilatının, Haçlılar ve Moğolların Anadolu’ya geldiği buhranlı dönemlerde sosyal ve ekonomik hayatın devamlılığında önemli bir rol oynadığını vurguladı: "İnsanların hayatları ve ekonomileri bir şekilde devam etmek zorundaydı... Demek ki o zor zamanlarda bile insanlar hassasiyetler üzerine bir dünya oluşturmak istiyorlarsa bugün de Ahi teşkilatını örnek almak için çaba sarf etmeliyiz."

Gençlere yönelik uygulamalar ve katılımcılar:

Panelde ayrıca Prof. Dr. Mustafa Kemal Yılmaz, Prof. Dr. Rıza Karagöz ve Dr. Öğretim Üyesi Vefa Can Kaya sunumlar gerçekleştirdi. Etkinlik kapsamında meslek liseleri tarafından hazırlanan "Ahilik Kısa Film" gösterimi yapıldı ve Meslek Liseleri Arası Ahilik Resim Yarışması’nda dereceye giren öğrencilerin eserlerinden oluşan sergi ziyaret edildi.

Programa Samsun Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş, Canik Kaymakamı Şeref Aydın, SESOB Başkanı Hacı Eyüb Güler, esnaf ve sanatkar odaları başkanları ile çok sayıda öğrenci ve eğitimci katıldı. Katılımcılar, Ahilik değerlerinin günümüz mesleki eğitimi ve esnaf anlayışı için yol gösterici olduğunda birleşti.

Panelin genel çerçevesi, genç meslek erbabına hem tarihsel bilinç kazandırmayı hem de meslek pratiğinde rehberlik edecek ilkeleri hatırlatmayı amaçladı. Katılımcılar, Ahiliğin taşıdığı yardımlaşma, mesleki ahlak ve dayanışma gibi değerlerin özellikle meslek liselerinde somut uygulamalarla gençlere aktarılması gerektiğini ifade ettiler.

SAMSUN’DA AHİLİK HAFTASI KUTLAMA PROGRAMLARI KAPSAMINDA DÜZENLENEN TÜRKLERDE AHİLİK KÜLTÜRÜ VE ESNAF TEŞKİLATI PANELİ’NE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİ İLGİ GÖSTERDİ.