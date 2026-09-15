Dolar 48,6372 +0,03%
Euro 56,2031 +0,11%
Bist 14.009,98 -1,59%
Altın Gram 6.778,42 -0,39%
EUR/USD 1,1551 -0,05%
Brent Petrol 102,34 +1,34%
--°

Ahilik mirası meslek liselere yol gösteriyor

Samsun'da panelde meslek lisesi öğrencilerine Ahilik kültürü, Ahi Evran'ın rolü ve esnaf teşkilatının mesleki hayattaki önemi anlatıldı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 16:38

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Ahilik mirası meslek liselere yol gösteriyor

Ahilik mirası meslek liselere yol gösteriyor

Samsun Ticaret İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Türklerde Ahilik Kültürü ve Esnaf Teşkilatı Paneli", Canik Belediyesi Sezai Karakoç Canik Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Ahilik Haftası kapsamındaki etkinlikte, meslek lisesi öğrencilerine Ahilik kültürünün temel ilkeleri ve esnaf teşkilatının mesleki hayattaki rolü akademik bir çerçevede aktarıldı.

Panelde öne çıkan görüşler:

Programın açılış konuşmasını yapan Samsun Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu, Ahilik teşkilatının meslek lisesi öğrencileri için önemine vurgu yaparak, panelden ecdada dair çok şey öğrenerek ayrılmalarını diledi. Turpçu, "Bu panelden ecdada dair çok şey öğrenerek ayrılacaksınız. Ahilik teşkilatı siz meslek liseliler açısından çok önemli. Yarın her biriniz meslek sahibi olacak, bir zanaatın icrasıyla meşgul olacaksınız. Burada anlatılanlar sizler için çok kıymetli. Buradan bir şeyler öğrenerek ayrılmanız bile çok önemli" ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Murat Tural ise Ahiliğin yalnızca örgütsel bir yapı olmadığını, aynı zamanda bir karakter ve değerler bütünü olduğunu belirtti. Tural, Ahi Evran’ın hem tarihsel hem menkıbevi yönlerine değinerek söz konusu anlatıların toplumdaki güçlü imajı yansıttığını söyledi. Tural ayrıca Ahilik teşkilatının, Haçlılar ve Moğolların Anadolu’ya geldiği buhranlı dönemlerde sosyal ve ekonomik hayatın devamlılığında önemli bir rol oynadığını vurguladı: "İnsanların hayatları ve ekonomileri bir şekilde devam etmek zorundaydı... Demek ki o zor zamanlarda bile insanlar hassasiyetler üzerine bir dünya oluşturmak istiyorlarsa bugün de Ahi teşkilatını örnek almak için çaba sarf etmeliyiz."

Gençlere yönelik uygulamalar ve katılımcılar:

Panelde ayrıca Prof. Dr. Mustafa Kemal Yılmaz, Prof. Dr. Rıza Karagöz ve Dr. Öğretim Üyesi Vefa Can Kaya sunumlar gerçekleştirdi. Etkinlik kapsamında meslek liseleri tarafından hazırlanan "Ahilik Kısa Film" gösterimi yapıldı ve Meslek Liseleri Arası Ahilik Resim Yarışması’nda dereceye giren öğrencilerin eserlerinden oluşan sergi ziyaret edildi.

Programa Samsun Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş, Canik Kaymakamı Şeref Aydın, SESOB Başkanı Hacı Eyüb Güler, esnaf ve sanatkar odaları başkanları ile çok sayıda öğrenci ve eğitimci katıldı. Katılımcılar, Ahilik değerlerinin günümüz mesleki eğitimi ve esnaf anlayışı için yol gösterici olduğunda birleşti.

Panelin genel çerçevesi, genç meslek erbabına hem tarihsel bilinç kazandırmayı hem de meslek pratiğinde rehberlik edecek ilkeleri hatırlatmayı amaçladı. Katılımcılar, Ahiliğin taşıdığı yardımlaşma, mesleki ahlak ve dayanışma gibi değerlerin özellikle meslek liselerinde somut uygulamalarla gençlere aktarılması gerektiğini ifade ettiler.

SAMSUN’DA AHİLİK HAFTASI KUTLAMA PROGRAMLARI KAPSAMINDA DÜZENLENEN TÜRKLERDE AHİLİK KÜLTÜRÜ VE...

SAMSUN’DA AHİLİK HAFTASI KUTLAMA PROGRAMLARI KAPSAMINDA DÜZENLENEN TÜRKLERDE AHİLİK KÜLTÜRÜ VE ESNAF TEŞKİLATI PANELİ’NE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİ İLGİ GÖSTERDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ahiliğin değerleri Çankırı'da ödüllendirildi
images

Altınova'da kurtuluş coşkusu Aydilge ile doruğa çıktı
images

Şehitkamil'de yaz sanat akademisi 2 bin 500 çocuğun yeteneğini sahneye taşıdı
images

Kardeşlik nişanesi: Bakü'nün kurtuluşu anıtı Ankara'da açıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Boş sandığı araca ateş eden şüpheli adliyeye sevk edildi

Pervari'de kaybolan zihinsel engelli vatandaş ekiplerin çalışmasıyla kayalıklarda sağ bulundu

Şirketler tedarikçi günlerinde alıcılarla doğrudan temas kurdu

Kadın kooperatiflerine yeni pazar kanalları ve kapsamlı destekler geliyor

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi