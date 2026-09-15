Bakan Şimşek Aksaray’da il teşkilatından valiliğe temas trafiği

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Aksaray programı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir dizi temas ve ziyaret için Aksaray'a geldi. Program kapsamında ilk durak AK Parti Aksaray İl Başkanlığı oldu; burada partililerle bir araya gelerek değerlendirme toplantısı yaptı.

il başkanlığı ziyareti ve parti toplantısı:

Ziyarette Bakan Şimşek, il teşkilatı temsilcileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda yerel gündem, parti çalışmaları ve bölgeye ilişkin öncelikler ele alındı.

sanayi ve iş dünyasıyla görüşmeler:

Daha sonra Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO)'na geçen Şimşek, burada iki ayrı oturuma katıldı. İlk oturum Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yönetimiyle yapıldı; ardından iş insanlarıyla bir araya gelerek sektör ve yatırım konularını değerlendirdi.

valilik ziyareti ve ayrılış:

Programın son bölümünde Aksaray Valiliği ziyaret edildi. Ziyaretlerin ardından Bakan Şimşek şehirden ayrıldı. Yapılan görüşmeler, yerel idare ve iş dünyası arasında iletişimi güçlendirmeye odaklandı.

HAZİNE VE MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK BİR DİZİ ZİYARET VE TOPLANTILAR İÇİN AKSARAY’A GELDİ.