Altınova'da kurtuluş coşkusu Aydilge ile doruğa çıktı

Aydilge konseri Altınova'da coşku yarattı:

Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Altınova Mahallesi'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü kapsamında Ayvalık Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler, ünlü sanatçı Aydilge'nin sahne aldığı konserle devam etti.

etkinlik programı ve sahne performansı:

Konser, saat 20.00'de başladı. Aydilge, repertuarından sevilen parçaları seslendirirken, alandaki dinleyiciler hep bir ağızdan eşlik etti. Sanatçının enerjik sahne performansı ve izleyiciyle kurduğu etkileşim, geceye canlı ve coşkulu bir atmosfer kazandırdı.

katılım ve kapanış:

Konseri Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, eşi Canan Ergin, belediye meclis üyeleri, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş birlikte izledi. Altınova'nın kurtuluşunun 104. yıl dönümünün müzikle birleştiği gece, Aydilge'nin sevilen eserleri ve yoğun katılım eşliğinde sona erdi.

BALIKESİR'İN AYVALIK İLÇESİNE BAĞLI ALTINOVA MAHALLESİ'NİN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 104. YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA SAHNE ALAN ÜNLÜ SANATÇI AYDİLGE, SEVENLERİNE UNUTULMAZ BİR GECE YAŞATTI.