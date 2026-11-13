Ahıska Türkleri 82 yıllık hasreti sonlandırıp Ahlat'ta yeni yurtlarına yerleşti

Yeni başlangıç: Ahlat'ta güvenli bir yurt:

Sovyetler Birliği döneminde 14 Kasım 1944'te Ahıska bölgesinden sürülen Ahıska Türkleri, 82 yıllık göç ve sürgün serüveninin ardından Türkiye'de yeni bir hayata başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2016'da başlayan iskân çalışmaları çerçevesinde bugüne kadar 661 Ahıska Türkü ailesi Bitlis'in Ahlat ilçesine yerleştirildi. Yerleştirilen aileler, kendilerine tahsis edilen konutlarda huzur ve güven içinde yaşamaya başladı.

Yıllarca farklı coğrafyalarda yaşamak zorunda kalan aileler, Türkiye'ye ve Ahlat halkına duydukları minnettarlığı sık sık dile getiriyor. Sürgünün canlı anılarını taşıyan yaşlı kuşak, uzun yolculukların, kayıpların ve sıkıntıların hafızalarından silinmediğini vurguluyor; aynı zamanda alınan konutlar ve sağlanan destek nedeniyle memnuniyetlerini ifade ediyorlar.

İskân sürecinin aşamaları ve sayılar:

İlçeye ilk kafile 2016'da 72 aile olarak getirildi. Ardından Elazığ'da oluşturulan geçici barınma alanlarında kalan Ahıska Türkü ailelerinin nakilleriyle süreç genişledi. TOKİ tarafından Ahlat'ta inşa edilen konutlara 2024 yılı Şubat ayında 218 aile, 2026 yılı Ağustos ayında ise 371 aile yerleştirildi. Böylece Ahlat'ta iskân edilenlerin sayısı toplamda 661'e ulaştı.

Yetkililer, planlanan yeni konut üretimiyle önümüzdeki yıl 411 ailenin daha Ahlat'a yerleştirilmesinin hedeflendiğini; bu tamamlandığında ilçedeki Ahıska Türkü aile sayısının 1071'e ulaşacağını belirtiyor. Göç İdaresi Başkanlığı ve ilgili kurumlar, yerleştirme sürecinin koordinasyonunda aktif rol oynadı.

Toplumsal uyum ve yerel destek:

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Ahlat Temsilcisi Murat Resuloğlu, ilçedeki aileler adına Ahlat halkına teşekkür ederek Ahıska Türklerinin burayı 'ebedi yurt' olarak gördüklerini söyledi. Resuloğlu, Ahlatlılarla ilişkilerin tarihsel dayanışmayı andırdığını ve sosyal bağların ilerleyen yıllarda daha da güçleneceğini vurguladı. Devlet kurumları, valilik, kaymakamlık ve yerel yönetimler başta olmak üzere birçok kurumun süreçte aktif destek sağladığı ifade edildi.

Geçmişin izleri: sürgün hatıraları:

Sürgünün acıları, bugün yaşayan yaşlıların anılarında taze. Sürgün sırasında henüz 2,5 yaşında olan 85 yaşındaki Dağgül Ziya, tren vagonlarında yaşanan zorlukları, ölümler ve hastalıkları anlatarak o günlerin izlerinin silinmediğini söyledi. Ziya, verilen yeni konutlar için devlet ve yerel yöneticilere şükranlarını iletti.

Benzer şekilde 96 yaşındaki Yeter Aydın da sürgün edildiğinde 14 yaşında olduğunu, annesi ve kardeşleriyle birlikte Özbekistan'a gönderildiklerini anlattı. Bu tanıklıklar, Ahıska Türklerinin kuşaklar boyunca taşıdığı acının ve belleklerin önemini gösteriyor.

Güncel görüşler ve teşekkürler:

Elazığ'daki geçici barınma alanlarından Ahlat'a getirilen aileler, hem Elazığ hem de Ahlat'ta karşılaştıkları misafirperverlikten memnuniyet duyduklarını belirtiyor. 2022'de Elazığ'da barınan ve 2026'da Ahlat'a yerleşen Rüstem Ramiz, kendilerine sunulan koşullar ve karşılama için teşekkür etti. Ahıska Türklerinden İsmail Şakalov da Cumhurbaşkanı, kurumlar ve Türk halkına minnettarlığını ifade etti.

Yerleştirme sürecinin tamamlanmasıyla birlikte Ahıska Türklerinin Ahlat'ta sosyal, ekonomik ve kültürel hayata entegrasyonu için yürütülen çalışmaların süreceği, yerel bağların güçlendirilmesiyle bu yeni yerleşimin kalıcı bir dönüşüme dönüştürülmesinin hedeflendiği kaydediliyor. Aileler ise Ahlat'ı artık son durağı, ebedi yurtları olarak gördüklerini vurguluyor ve ilçenin geleceğine katkı verme niyetinde olduklarını belirtiyorlar.

BİTLİS’İN AHLAT İLÇESİNE YERLEŞTİRİLEN AHISKA TÜRKLERİ, YILLARCA SÜREN SÜRGÜN VE SAVAŞLARIN ARDINDAN TÜRKİYE’DE HUZUR VE GÜVEN İÇERİSİNDE YAŞAMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYOR.