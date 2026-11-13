çedes ile minikler hem atölye hem kültür turu yaptı

ÇEDES projesiyle öğrenme ve eğlence bir aradaydı

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Yunus Emre Gençlik Merkezi, "Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum" (ÇEDES) Projesi kapsamında Şehit Mehmet Taş İlkokulu öğrencilerini ağırladı. Gençlik liderleri ve eğitmenlerin eşliğinde düzenlenen program, çocuklara hem değerler eğitimi hem de kültürel farkındalık sağladı.

Atölye çalışmaları ve drama etkinlikleri:

Etkinlikler, "Aile Bütünlüğü" temalı eğitici drama oyunlarıyla başladı. Sunumlarla desteklenen drama çalışmaları çocukların konuya aktif katılımını sağladı; ardından resim atölyesinde boyama etkinlikleri düzenlendi. Programın müzik bölümünde öğrenciler hep birlikte şarkılar söyleyerek hem eğlendi hem de sosyal etkileşimlerini güçlendirdi.

Odunpazarı'nda kültür ve zanaat keşfi:

Gençlik merkezi ekibi ve öğrenciler, atölye çalışmalarının ardından Odunpazarı bölgesine kültür gezisi düzenledi. Bölgedeki sanat atölyeleri dolaşılarak zanaatkarların çalışmaları yakından izlendi, tarihi mekanlar ziyaret edilip hatıra fotoğrafları çektirildi. Gezi, öğrencilere yerel tarih ve sanatla temas etme fırsatı sundu.

Program, katılımcıların hem bireysel becerilerini geliştirmeyi hem de toplumsal değerler konusunda farkındalık oluşturmayı hedefleyen kapsamlı bir etkinlik dizisi olarak tamamlandı. Gençlik merkezi yetkilileri, benzer çalışmaların devam edeceğini belirtti.

ESKİŞEHİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI YUNUS EMRE GENÇLİK MERKEZİ, "ÇEVREME DUYARLIYIM DEĞERLERİME SAHİP ÇIKIYORUM" (ÇEDES) PROJESİ KAPSAMINDA ŞEHİT MEHMET TAŞ İLKOKULU ÖĞRENCİLERİNİ AĞIRLADI.