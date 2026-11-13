Öğrenciler ÇEDES projesi kapsamında Ramazan Demir ile buluştu

Etkinlik özeti:

Bilecik Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü İbrahim Aydoğar ve 5 öğrenci, "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi" kapsamında Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir ile bir araya geldi. Toplantıda proje kapsamı, hedefler ve katılımcıların projeye ilişkin görüşleri ele alındı.

Buluşmanın odak noktaları:

Görüşmede öncelik olarak çevre bilincinin geliştirilmesi ile toplumsal değerlerin korunması konuları konuşuldu. Öğrenciler ve öğretmenler, projenin günlük hayata nasıl yansıyabileceğine dair gözlemlerini ve önerilerini paylaştı; tartışmalar, uygulamaya dönük fikir alışverişi ağırlıklı geçti.

Ramazan Demir: Çocuklarımızın çevreye duyarlı, değerlerine sahip çıkan bireyler olarak yetişmesi büyük önem taşıyor. Bu tür projelerle öğrencilerimizin hem çevre bilinci kazanmasını hem de toplumsal değerlerimizi daha yakından tanımasını destekliyoruz. İbrahim Aydoğar’a, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize bu anlamlı buluşma için teşekkür ediyorum

Beklentiler ve izlenecek yol:

Katılımcılar, projenin okul içinde ve toplumda sürdürülebilir etkiler bırakmasının önemine vurgu yaptı. Okul yönetimi ve il müdürlüğü arasındaki bu tür buluşmaların, öğrencilerin hem bilinçlenmesine hem de değerlerine sahip çıkmalarına katkı sağlayacağı değerlendirildi. Toplantı, öğrencilerin görüşlerinin alınması ve uygulama adımlarının netleştirilmesi açısından olumlu bir adım olarak kayda geçti.

BİLECİK'TE 5 ÖĞRENCİ DEĞERLER İÇİN BULUŞTU