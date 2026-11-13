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Gaziantep'te yaşlılar boncuklarla hem üretiyor hem sevdiklerini mutlu ediyor

Gaziantep'te Aktif Yaşam ve Eğitim Merkezi'nde yaşlılar boncuk takı kursunda el becerilerini geliştirip kolye ve bilekliklerle sevdiklerini mutlu ediyor ve sosyal hayata katılıyor.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 10:29

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Gaziantep'te yaşlılar boncuklarla hem üretiyor hem sevdiklerini mutlu ediyor

merkezde üretim, paylaşım ve sosyal katılım:

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Aktif Yaşam ve Eğitim Merkezi, yaşlı vatandaşların sosyal hayata katılımını desteklemek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenliyor. Merkezde açılan takı tasarımı kursunda 60 yaş ve üzerindeki katılımcılar rengarenk boncuklar ve farklı malzemelerle kolye, bileklik ve gözlük zinciri gibi ürünler hazırlıyor. Katılımcılar burada hem yeni beceriler kazanıyor hem de birlikte vakit geçirmenin keyfini yaşıyor; el emeği ürünler çocuklara ve torunlara hediye edilerek duygusal bir bağ ve unutulmaz hatıralar oluşturuluyor.

katılımcıların bireysel hikâyeleri:

73 yaşındaki Nesrin Kalender, el işine meraklı olduğunu ve boncuk takı tasarımına tutkuyla bağlandığını anlatıyor. Nesrin, servis hizmeti sayesinde merkeze ulaşabildiğini belirterek, 'Ben el işine meraklı olduğum için boncuk takı tasarımıyla ilgileniyorum. Kendi fikrimce modeller çıkarıyorum. Hocamız da malzemelerini veriyor, ben de yapıyorum' diyor. Ürettikleri takıları bazen torunlarına, bazen tanıdık çocuklara gönderdiklerini ekliyor.

Sabiha Okatar ise merkez sayesinde yalnızlık ve psikolojik sıkıntılarının hafiflediğini vurguluyor: 'Eşim öldükten sonra yalnız kaldım... Buraya gelip yazıldım. Burada çok mutlu oldum.' Sabiha, merkez personelinin ilgisinden memnun olduklarını, servisin evlerinin yanından alıp bıraktığını ve yaptıkları ürünleri parkta gördüğü yalnız çocuklara ya da bazı kadınlara hediye ederek mutluluk paylaştığını ifade ediyor.

eğitmenin gözlemleri ve hedefleri:

Takı tasarımı eğitmeni Gizem Gül kursun amacını şöyle özetliyor: 'Takı tasarımı kursumuzun amacı, burada insanların el becerilerini geliştirmek ve hayal güçlerini ortaya çıkarmalarını sağlamak.' Gizem öğretmen, katılımcıların hem üretkenlik hem de sosyal etkileşim açısından kazanç sağladığını belirtiyor; kursiyerlerin yaptıkları takıları hem kullanarak hem hediye ederek mutlu olduklarını söylüyor.

Merkezde ayrıca boya, müzik ve spor gibi farklı alanların da bulunduğu, katılımcıların ilgi alanlarına göre seçim yapabildikleri ve personelin saygı ve ilgiyle yaklaştığı vurgulanıyor. Bu ortam, yaşlıların el becerilerini geliştirirken zihinsel olarak aktif kalmalarına ve toplumla bağlarını güçlendirmelerine katkı sağlıyor.

Sonuç olarak, Gaziantep'teki aktifleştirme girişimi hem bireylerin üretkenliğini artırıyor hem de el emeği hediyeler aracılığıyla kuşaklar arası paylaşımı ve mutluluğu pekiştiriyor.

Hem üretiyor hem sevdiklerini mutlu ediyorlar

Hem üretiyor hem sevdiklerini mutlu ediyorlar

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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