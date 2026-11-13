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GKV'de ortaokul öğrencilerine siber güvenliğin temelleri öğretiliyor

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu'nda 5. ve 6. sınıflara, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü SİBERAY ile siber güvenlik ve zorbalık eğitimi verildi.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 10:30

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

GKV'de ortaokul öğrencilerine siber güvenliğin temelleri öğretiliyor

Seminer çocukları dijital tehditlere karşı uyardı:

Gaziantep Kolej Vakfı (GKV) Özel Ortaokulu'nda 5. ve 6. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen "Siber Güvenlik ve Bilinçli İnternet Kullanımı" semineri, daha önce başarılı örnekleri görülen lise uygulamalarının ortaokul kademesine taşınmasıyla gerçekleştirildi. Etkinlik, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün SİBERAY projesi kapsamında yapıldı ve öğrencilerin dijital dünyada karşılaşabilecekleri risklere karşı erken farkındalık kazanmasını hedefledi.

Ele alınan başlıklar:

Seminerde kişisel bilgilerin paylaşımının tehlikeleri, güçlü şifre oluşturma yöntemleri ve dijital ortamlarda kendini korumanın yolları somut örneklerle anlatıldı. Katılımcılara, doğum tarihi gibi basit bilgilerin bile kötü niyetli kişilerin elinde nasıl kullanılabileceği açıklanırken, şifrelerin birer dijital zırh olduğu vurgulandı. Ayrıca klavye arkasından yapılan hakaretlerin çocuk ruhunda oluşturduğu etkiler üzerinde durularak, siber zorbalıkla mücadelede panik yerine sorumlu davranış geliştirme pratikleri aktarıldı.

Uygulamalı farkındalık ve davranış eğitimi:

Program, sadece bilgi aktarımıyla sınırlı kalmayıp öğrencilere karşılaştıkları tehditlere nasıl tepki verecekleri konusunda davranışsal refleksler kazandırmayı amaçladı. Öğrenciler, şüpheli durumlarda yetkililere başvurma, gizlilik ayarlarını kullanma ve şifre yönetimi gibi adımları uygulamalı olarak gördü. Bu yaklaşım, seminerin bir okul etkinliğinden öte, çocukları dijital çağın araçlarına karşı koruyan erken uyarı niteliği taşıdığını ortaya koydu.

Okul yönetiminin değerlendirmesi:

GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel, seminerin önemine dikkat çekerek çocukların güvenliğinin kurumun önceliği olduğunu belirtti. Gürsel, yapılan çalışmanın öğrencilerin dijital dünyada da ayakları yere basan, bilinçli ve korunaklı bireyler olarak yetişmesine katkı sağladığını ifade etti ve Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

Amaç: tüketen değil, üreten ve koruyan nesiller:

GKV Özel Ortaokulu'nun vizyonu, teknolojiyi yalnızca tüketilen bir araç olmaktan çıkarıp öğrencilere üreten, koruyan ve bilinçli bir dijital kimlik kazandırmak üzerine kurulu. Gaziantep’in köklü eğitim kurumu olarak GKV, emniyet iş birliğiyle bu çocukları erken yaşta bilinçlendirmenin yarının güvenliğini tesis etme açısından önemini öne çıkarıyor. Okul yönetimi, bu tür seminerlerin öğrencilerin farkındalığını artırarak toplum huzuruna ve çocukların korunmasına doğrudan katkı sağladığını belirtti.

TEKNOLOJİNİN HAYATIMIZIN MERKEZİNDE YER ALDIĞI, DİJİTAL DÜNYANIN SOKAKLAR KADAR HATTA BAZEN ÇOK...

TEKNOLOJİNİN HAYATIMIZIN MERKEZİNDE YER ALDIĞI, DİJİTAL DÜNYANIN SOKAKLAR KADAR HATTA BAZEN ÇOK DAHA TEHLİKELİ TUZAKLAR BARINDIRDIĞI BİR ÇAĞDA YAŞIYORUZ. ÇOCUKLARIMIZ DOĞDUKLARI GÜNDEN İTİBAREN EKRANLARIN İÇİNE DOĞUYOR, ANCAK DİJİTAL DÜNYAYI TÜKETİRKEN BU DÜNYANIN TEHLİKELERİNDEN HABERDAR OLMALARI HAYATİ BİR ZORUNLULUK HALİNE GELDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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