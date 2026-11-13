Hayaller fırçalarla buluşuyor: Erzurum'da özel ihtiyaçlı bireyler sanatla güçleniyor

Erzurum'da sanatla hayat bulan atölyeler

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Engelli Aktif Yaşam Merkezi, özel ihtiyaçlı bireylerin yeteneklerini keşfetmelerine ve sosyal hayata katılımlarını artırmalarına yönelik atölye çalışmaları yürütüyor. Merkezde düzenlenen el sanatları ve resim etkinlikleri, kursiyerlerin hem el becerilerini geliştirmesine hem de kendilerini ifade edebilmesine olanak tanıyor.

el emeğiyle yetenek geliştirme:

Uzman eğitmenler eşliğinde yapılan atölyelerde kursiyerler boya, çeşitli el işi malzemeleri ve basit tekniklerle çalışıyor. Bu süreçte ortaya çıkan eserler, katılımcıların ince motor becerilerinde ilerleme sağlamasının yanı sıra yaratıcı ifade imkânı sunuyor. Merkezin sıcak ve destekleyici ortamında hazırlanan çalışmalar düzenli olarak sergileniyor ve üretmenin getirdiği tatmin paylaşılıyor.

sosyal katılım ve özgüven kazanımı:

Kurum yetkilileri, atölye çalışmalarının özel ihtiyaçlı bireylerin toplumsal yaşamla bağ kurmasında etkili olduğunu vurguluyor. Birlikte üretme deneyimi, kursiyerlerin sosyal becerilerini güçlendiriyor; paylaşım, iletişim ve sorumluluk duygusunu artırıyor. Bu tür etkinliklerin özgüven gelişimine doğrudan katkı sağladığına dikkat çekiliyor.

Merkezdeki eğitimler ve atölye faaliyetleri, özel ihtiyaçlı vatandaşların yeteneklerini desteklemeye ve onların sosyal hayata daha aktif katılmalarına zemin hazırlamaya devam ediyor.

ERZURUM’DA ÖZEL İHTİYAÇLI BİREYLER HAYALLERİNİ SANATA DÖNÜŞTÜRÜYOR