Ahlat taş işçiliğini yaşatmak için çalıştay düzenlendi

Ahlat taş işçiliğini koruma çabaları:

Bitlis’in Ahlat ilçesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü öncülüğünde "Geleneksel Ahlat Taş İşçiliği Çalıştayı" düzenlendi. Çalıştay, Ahlat Öğretmenevinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Açılış bölümünde Kültür ve Turizm Uzmanı Ahmet Tan tarafından çalıştay raporu sunuldu.

Çalıştayın amacı ve UNESCO tescili:

Etkinliğin temel amacı, 2022 yılında UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesine kaydedilen "Ahlat Taş İşçiliği Geleneği"nin korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması olarak açıklandı. Katılımcılar, taş işçiliğinin hem koruma hem de mesleki aktarım boyutlarını tartıştı; restorasyon uygulamaları, eğitim ihtiyaçları ve yerel istihdam olanakları öncelikli gündem maddeleri oldu.

Vali Karakaya'nın değerlendirmesi:

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, konuşmasında Ahlat’ı "kadim şehir" olarak nitelendirip taş ustalığının kent kimliğinin ayrılmaz bir parçası olduğuna dikkat çekti. Karakaya, Ahlat’ın kümbetleri, köprüleri ve mezar taşlarıyla zengin bir tarihsel mirasa sahip olduğunu belirterek, bu mirasın korunması ve onarımının önemini vurguladı. Ayrıca Bitlis’te taş işçiliğinin yalnızca il sınırlarıyla sınırlı kalmadığını, Sivas Divriği ve Erzincan gibi yerlerdeki yapılarda da Ahlatlı ustaların eserlerine rastlandığını ifade etti.

Vali Karakaya, taş işçiliğinin mesleki olarak gelecek kuşaklara aktarılmasının gerekliliğine değinerek, kamu, özel sektör ve sivil toplum iş birliğiyle korunma ve restorasyon çalışmalarının sürdürülmesi gerektiğini söyledi. Geçmiş aylarda İstanbul Ticaret Üniversitesi ile hazırlanan bir belgeselin AKM’de yayınlandığına dikkat çekerek, bu tür çalışmalara devam edileceğini belirtti.

Katılımcılar ve tartışma başlıkları:

Çalıştayda, Bitlis Vali Yardımcısı Tarık Safa Kahveci, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Ahlat Kaymakamı Özgür Kaya, Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, kurum amirleri, taş ustaları, el sanatkarları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri hazır bulundu. Program, karşılıklı görüş alışverişleriyle devam ederek restorasyon teknikleri, eğitim programları ve taşın modern mimaride kullanılmasının yolları üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Çalıştay katılımcıları, tarihi yapıların restorasyonunda geleneksel işçilik yöntemlerinin korunmasının yanı sıra yeni yapılarda yöresel taş işçiliğinin estetik ve işlevsel izlerinin yaşatılmasını önerdi. Ayrıca genç nesillere mesleğin öğretilmesi için atölye ve eğitim programlarının önemine vurgu yapıldı.

Etkinlik, Ahlat taş işçiliğinin hem yerel kimlik hem de ulusal kültürel miras bağlamında korunması yönünde ortak bir irade ortaya koymasıyla sona erdi.

BİTLİS VALİSİ AHMET KARAKAYA, "BİR ŞEHİR SADECE SOKAK VE CADDE DEĞİL, ELBETTE TARİHTEN GELEN BİNALARIYLA YANSIYAN KÜLTÜRÜYLE VARDIR" DEDİ.