Dolar 48,9957 +0,02%
Euro 55,5916 -0,21%
Bist 12.290,58 -2,40%
Altın Gram 6.619,50 +0,81%
EUR/USD 1,1343 -0,26%
Brent Petrol 96,11 -1,76%
--°

Gençlerin iklim çözümleri sahnesi: EcoGene Antalya'da Sivas'ı temsil edecek

STSO AB Bilgi Merkezi ev sahipliğinde düzenlenen EU Climate Ideathon 2026 Sivas Yerel Finali'nde EcoGene, yapay zeka ve kuantum hesaplamayla kuraklığa dayanıklı bitki proteini projesiyle Antalya'da yarışacak.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 15:38

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Gençlerin iklim çözümleri sahnesi: EcoGene Antalya'da Sivas'ı temsil edecek

EU Climate Ideathon 2026 Sivas Yerel Finali sonuçlandı

STSO AB Bilgi Merkezi koordinasyonunda düzenlenen EU Climate Ideathon 2026 Sivas Yerel Finali, üniversite öğrencilerinin çevre ve iklim odaklı projelerini jüriye sunduğu bir platform olarak öne çıktı. Katılımcılar eğitim, mentorluk ve takım çalışması süreçlerinden geçerek temiz enerji, sürdürülebilir kentler, döngüsel ekonomi, sıfır atık, kaynak verimliliği ve biyolojik çeşitlilik gibi alanlarda somut öneriler geliştirdi.

yarışmanın odağı ve katılımcı profili:

Etkinlikte gençlerin önerileri, uygulama potansiyeli ve yenilikçi yaklaşım kriterlerine göre değerlendirildi. Mentorluk sürecinin ardından ortaya çıkan projeler, iklim sorunlarına dair farklı bakış açıları ve teknolojik çözümler sundu. Jüri çalışmaları sonucunda öne çıkan öneriler arasında hem toplumsal etki hem de bilimsel yenilik barındıran çalışmalar dikkat çekti.

kazanan proje ve Sivas'ın ulusal temsil hakkı:

Jüri, Sivas'ı Antalya'da COP31 kapsamında düzenlenecek ulusal finalde temsil etme hakkını EcoGene takımına verdi. EcoGene'in projesi, yapay zeka ve kuantum hesaplamalarıyla kuraklığa dayanıklı bitki proteini tasarımı üzerine odaklanıyor ve özellikle tarımsal direnç ve sürdürülebilir su kullanımı alanlarında uygulama vaat ediyor.

STSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, gençlerin iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik konusundaki yenilikçi fikirlerinin önemine vurgu yaparak EcoGene takımını tebrik etti ve Antalya'daki ulusal finalde başarılar diledi.

SİVAS TİCARET VE SANAYİ ODASI AB BİLGİ MERKEZİ KOORDİNASYONUNDA GERÇEKLEŞTİRİLEN EU CLİMATE...

SİVAS TİCARET VE SANAYİ ODASI AB BİLGİ MERKEZİ KOORDİNASYONUNDA GERÇEKLEŞTİRİLEN EU CLİMATE IDEATHON 2026 SİVAS YEREL FİNALİ, GENÇLERİN ÇEVRE VE İKLİM ODAKLI FİKİRLERİNİ PROJELERE DÖNÜŞTÜRDÜĞÜ BULUŞMAYA EV SAHİPLİĞİ YAPTI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yağmur ve iş çıkışı birleşince İstanbul trafiği yüzde 85'e ulaştı
images

Karabük'te kemikli rampalarındaki yol çalışması İstanbul yönünde uzun kuyruklara...
images

Kıyılarda kuvvetli rüzgar: Marmara ve Kuzey Ege için 30 Eylül fırtına uyarısı
images

Beyşehir'de yeni sezon haşhaş tohumu teslimatları için randevu açıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Mezitli’de mobilya mağazası yangınında yoğun ekip müdahalesi sürüyor

Mezitli'de mobilya atölyesinde yükselen alevler ekipleri alarma geçirdi

Erzurum Teknik Üniversitesi kampüsünde eğitim ve sosyal alanların yenilenmesi hızlandı

Saraycık'ta okul çıkışı tartışma kavgaya dönüştü

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan